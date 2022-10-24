「陳其邁落選會升行政院長」　韓國瑜：民進黨支持者也別太難過

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者鄭佩玟／台北報導

國民黨前高雄市長韓國瑜今（24）日晚間接受接受趙少康《少康戰情室》專訪，談及接棒他參選高雄市長的柯志恩。韓國瑜強調，投給柯志恩是「買一送二」，一旦當選將請前副市長李四川續任副市長，而韓自己也則會當高雄終身志工。他還語出驚人稱，現任市長陳其邁落選沒關係，反而會升上行政院長，不怕沒工作。

韓國瑜2020年輔選柯志恩時，曾公開回憶起「美白小腿」，他今天解釋，看事情要看到骨隨，因是放牛班出身，當時才14歲，只是很好奇地這樣看，「好笑一下就被造謠，真的很無聊」。他也說，柯志恩本性就很快樂，不管場面人多人少她都笑咪咪，反觀陳時中每天愁眉苦臉，陳其邁以前跟他參選，也都很不快樂。

韓國瑜向高雄選民喊話，讓柯志恩當選將會是「買一送一」，大家會一起請李四川繼續擔任副市長。韓國瑜進一步表示，如果高雄市民還是不爽，那就「買一送二」，送一是繼續請李四川擔任副市長，幫高雄「路平、燈亮、水溝通」，送二是由韓自己終身擔任高雄市政府志工「絕對不要薪水，我繼續幫高雄農產品、水產品，把好的產品行銷出去！」

不只「買一送二」，韓國瑜強調，如果陳其邁沒連任，民進黨支持者不要難過，「因為陳很快就會升上行政院長，所以投給柯志恩，可以投出一個行政院長，以及一個嶄新的高雄市長」，他特別解釋，陳其邁已經擔任過行政院副院長，很自然就會升行政院長，不用擔心落選沒工作，屆時「陳其邁當行政院長、柯志恩當市長、李四川當副市長、韓國當跑腿帶貨的，這不是一團和樂？」

另外，對於曾經的副總統搭檔張善政如今參選桃園市長，韓國瑜回憶，當初看了張的學經歷非常完整，且擔任行政院長來視察北農，完全沒有架子。他進一步表示，桃園市要找一個市長能夠讓桃園變成發展的搖籃，而非讓桃園變成貪官污吏的搖籃，「大家要思考嘛，到底要讓桃園這塊土地培養出貪官污吏，還是培養未來領導人，讓桃園走向國際化、走向發展富庶的方向？」