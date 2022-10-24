被爆與「統一教關係密切」　日本經濟再生大臣山際大志郎請辭

▲日本經濟再生大臣山際大志郎決定請辭。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本經濟再生大臣山際大志郎與「統一教」的關係陸續被在野黨揭露，今天傳出他辭意已堅。這將是日本首相岸田文雄內閣去年10月上路後，首度有閣僚辭職。

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良市輔選時遇刺，牽扯出統一教（正式名稱為世界和平統一家庭聯合會）與執政黨自民黨的關係深。凶嫌山上徹也表示，母親是統一教教友，因迷信而破產。他不滿安倍協助推展統一教而引發殺機。

而現年54歲的經濟再生大臣山際大志郎多次在國會被在野黨追究他與統一教的關係，在野黨要求首相岸田文雄撤換他。今天傳出山際辭意已堅。

日本放送協會（NHK）報導，山際是眾議院神奈川18區選出的眾議員，曾當過獸醫，2003年首度參選眾議院選舉當選。在自民黨內隸屬於麻生派。

去年10月岸田內閣上路，山際被延攬入閣擔任經濟再生大臣，首度入閣。他的職務主要是擔任岸田內閣的重要政策「新資本主義」、防疫對策等工作，今年8月岸田內閣改組，山際留任。

有關統一教的問題，自民黨9月針對所屬的國會議員進行調查並公布結果後，山際陸續被揭發曾出席統一教教主辦的集會、在集會中曾與舊統一教總裁（教祖）韓鶴子見面並拍攝集體照。對此，他在國會答詢時以「不記得」回應。

在野黨對此事加強火力追究，要求岸田撤換山際，但山際今天在國會答詢時仍希望透過鄭重的說明，以爭取理解。但今天傍晚傳出，山際有意辭職，很可能是希望避免自己與統一教的關係影響到岸田政府的運作。

對於山際辭意已堅一事，一名曾擔任過自民黨高層主管職的人士對NHK說：「感到很遺憾，從時機來說，今後要編列追加預算案，山際可能是不希望造成影響才決定辭職。不過，不能否認山際的決定做得太慢了。」

參議院自民黨幹部對NHK表示，山際選在此時表達辭意，比起問題一直拖下去還好，但決定是做的太慢了。政府與執政黨當務之急是趕緊訂出綜合經濟對策。

有日媒報導，山際如果辭職，岸田也將被追究任命的責任，勢必對岸田政府造成打擊。