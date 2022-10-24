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又見BQ家族變異株！　檢出3例「美德英返台」境外移入

▲▼指揮中心10/21記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增154例Omicron亞型變異株確定病例，分別為104例本土個案（96例BA.5、8例BA.2）及50例境外移入（3例BQ.1/BQ.1.1、35例BA.5、7例BA.2.75、4例BA.2、1例BA.4）。另外，境外移入中，美德英又檢出3例境外移入BQ家族變異株。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增96例BA.5本土個案，占上週所有已定序104例約92%，為31名男性、65名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部46例、中部21例、南部26例、東部3例，確診日介於今年9月15日至10月13日。

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截至目前國內今年累計檢出Omicron亞型變異株境外移入確定病例，BA.5為1,186例、BF.7為4例、BQ.1/BQ.1.1為5例、BA.4為104例、BA.2.75為57例、XBB為1例、BA.2為1,027例；另累計879例BA.5、5例BA.4、2,522例BA.2本土確定病例，尚無BA.2.75、BF.7、BQ.1/BQ.1.1、XBB本土確定病例。

而針對國內境外移入46例BQ.1/BQ.1.1、BA.5、BA.2.75及BA.4個案，為27例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，入境日介於今年9月24日至10月11日。

其中檢出3例 BQ.1/BQ.1.1個案分別自德國、美國及英國(各1例)；35例BA.5個案分別自印尼(8例)，德國(4例)，瑞士及美國(各3例)，馬爾地夫、法國、越南、新加坡及泰國(各2例)，奧地利、英國、香港、荷蘭、韓國、加拿大及日本(各1例)；7例BA.2.75個案分別自越南及美國(各2例)，印度、阿拉伯聯合大公國及荷蘭(各1例)；1例BA.4個案自紐西蘭移入。

指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年10月19日資料指出，BA.5變異株占比約為78.9%，BA.4變異株(含BA.4.6)占比約為6.7%，另BA.2變異株(含BA.2.75)占比3.9%；BA.5變異株仍為全球主流株且持續變異，由其演化新型變異株BQ.1.1、BF.7等於美、加、英、法等部分國家占比增加。

另外，BA.4.6、BA.2.75及XBB.1(BA.2子代)變異株目前在新加坡等部分國家流行。WHO進一步指出，XBB變異株已於至少26個國家檢出，具顯著免疫逃脫特性，且較現有其他Omicron亞型病毒株具增長優勢，惟尚無證據顯示致病力增加；歐洲疾病預防控制中心(ECDC)也表示，BQ.1及BQ.1.1變異株傳播可能於未來數週至數月內導致該地區新增病例數增加，需密切監測國際間病毒株演變與流行。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。

▲▼10/24新興Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

▲新興Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

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