聘網軍到數發部？　次長闕河鳴：我們不會做這麼傻的事情

▲曾銘宗今天上午質詢闕河鳴。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委曾銘宗24日質詢時關注，數位發展部是否會聘請檯面下的網軍或側翼，讓網軍檯面化？對此，數位發展部次長闕河鳴回應，「我相信是不會發生，因為我們應該不會做這麼傻的事情」。

曾銘宗今天在立法院司法及法制委員會質詢時關切，數位發展部現在進用了300位約聘人員對不對？闕河鳴回應，現在沒有進用這麼多人，現在進用大約20幾人；至於人事進用標準，闕說，徵選過程有一個委員會，這是籌備時期由人事行政總處與籌備小組一起辦理的，其中包括2位次長、主秘、政風及主計人員等，標準有公佈在公務人員徵才網站上面。

曾銘宗說，會不會現在在檯面下的網軍或側翼，以後慢慢進用到數發部，變成網軍檯面化？闕河鳴說，每年的預算員額，包含約聘人員的員額，都有報立法院備查，根據自己在預算書裡面看到的資料，就算是明年，應該在40人以下，「我沒有聽過這樣的事情（指聘請網軍至數發部）」。

曾銘宗追問，未來會不會透過這樣的方式，聘請網軍到數發部？闕河鳴回應，「我相信是不會發生，因為我們應該不會做這麼傻的事情」；曾說，好，希望數發部不會成為網軍的指揮中心。

此外，針對數發部近期修正「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，擴大公務機關禁用中國資通產品，包括明定台鐵使用的廣告螢幕看板也禁用，民進黨立委邱志偉質詢時關注，美國眾議院議長裴洛西8月訪台，當時台大網站及台鐵車站、超商等地螢幕卻遭駭客入侵，這狀況是否還會再發生？闕河鳴以比喻回應，交通規則頒布後不能保證其他人不再違反交通規則。

不過，邱志偉聞言不滿說，這不是交通規則，當然要立即實施，避免其他狀況再出現，所以修法後還是防不勝防，還是可能再出現嗎？闕河鳴說，「我們做現有狀況盤點，已經把所有狀況補上」；邱追問，為何沒辦法保證？闕回應，「我沒有辦法保證每個國民都遵守法律；在法規上可以杜絕使用資安疑慮的產品，但我不能保證沒有在負面表列的產品，完全沒有資安疑慮。」