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丹麥調查報告出爐！　北溪天然氣管線因「強烈爆炸」破損

▲▼2022/9/27，俄羅斯天然氣輸送管路北溪2號（Nord Stream 2）在波羅的海發生重大漏氣，被丹麥軍方拍到。（圖／路透）

▲北溪（Nord Stream）天然氣輸送管在上月底出現外洩。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯在波羅的海建造的北溪（Nord Stream）天然氣輸送管在上月底出現外洩，3個漏氣位置分別位在丹麥和瑞典的專屬經濟區。丹麥最新調查結果顯示，洩漏是受到「強烈爆炸」所造成。

根據《天空新聞》與《路透社》報導，哥本哈根警方18日在聲明中指出，北溪天然氣輸送管的外洩是受到「強烈爆炸」影響造成。丹麥的調查結果與瑞典相似，瑞典檢察官先前表示，管道上還有另外兩個洞，同樣是由爆炸引起，目前還在進行更深入調查。

北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）兩條輸氣管共有3個位置漏氣，有2個分別位於北溪1號在丹麥和瑞典專屬經濟區，另1個則位於北溪2號在丹麥的專屬經濟區。丹麥警方強調，「現在談論與瑞典、德國等進行國際合作還為時過早，因為這取決於多個因素。」

瑞典和丹麥當局在9月26日管線出現外洩後，就持續對此進行調查，哥本哈根警方未說明調查何時會結束。德國則指出，管線是遭到蓄意破壞，對方可能是使用水下炸藥進行預謀襲擊。

北溪天然氣管通過波羅的海連接俄羅斯與德國，各國領導人皆稱此次事件是蓄意破壞，莫斯科將責任歸咎西方，暗示美國會從中獲利，而華府否認與此有關；外界則普遍認為，此事件的幕後黑手是俄羅斯。

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