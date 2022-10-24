藍委批僅「小國家」認證高端！薛瑞元反嗆　補件審查年底有結果

▲高端疫苗資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

高端疫苗受試者保護效益需在月底前補件，否則將面臨廢止命運。面對國民黨立委蔣萬安今（24）日質詢若順利補件，何時可以公佈審查結果？衛福部長薛瑞元表示， 要看送來的資料，如果很多就需要時間，應該會在年底前會有結果。

高端疫苗2021年獲得EUA，附帶條件為在1年內提供安全性與保護效益報告。高端疫苗已於今年7月繳交保護效益報告，但專家審查後認為有資料需補齊，衛福部8月底發函給高端公司，並依約給予2個月寬限期，期限到10月底截止，但衛福部迄今未收到補件。

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▲薛瑞元坦言高端EUA補件至今未交。（圖／記者嚴云岑攝）

衛福部食藥署署長吳秀梅表示，高端疫苗上次送件尚缺死亡、重症與年長者資料，若10月31日當日才送來，就只有一次補件機會。不過，被問及若審查不合格時，是否就代表EUA要被廢止？吳秀梅並未正面回應，僅表示「要對國產疫苗有信心」。

高端疫苗尚未納入世界衛生組織（WHO）緊急使用清單（EUL），以致接種者入境日本需要自費3500元做PCR，今日在立法院衛環會也遭到多名立委批評。藍委廖國棟更表示，承認高端的都是「小國家」，要求薛瑞元道歉。

薛瑞元回應，目前高端雖然仍在等待WHO認證，但已有印尼、帛琉、紐西蘭、貝里斯、索馬利蘭、泰國、愛沙尼亞、巴拉圭、馬來西亞、聖克里斯多福等10國認證高端疫苗，「巴拉圭、紐西蘭是小國家嗎？」指揮中心也於10月19日開放赴日民眾免費補打WHO認證疫苗，截至今日僅有5人接種。

▲衛福部食藥署長吳秀梅。（圖／記者嚴云岑攝）

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