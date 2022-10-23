有望脫離高原期！專家籲「鬆綁確診7+0」　也可討論調整口罩令

▲新光醫院副院長洪子仁。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土疫情已連續四天確診數低於4萬例，推測近日應該會脫離高原期。對此，公衛專家、新光醫院副院長洪子仁表示，本週可望出現明顯下彎的「轉折點」，疫情將從高原期緩降至平原期，建議可討論鬆綁確診者7+7，調整為7+0，也可進一步討論口罩令鬆綁。

洪子仁說，之前預測10/20前後會出現轉折點，目前已經連續4天的個案數低於4萬例，近期可望脫離高原期後緩降，隨著疫情緩降，應該已經可以開始討論本土防疫措施鬆綁，若確診數下降趨勢不變的前提下，放寬防疫措施應將目標放在11月初能實施。

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洪子仁直言，在疫情流行階段中，經濟與防疫的平衡點中，疫情初升段及高原期應稍偏「防疫端」，而目前疫情來到復原與重建階段時，應多一點考量經濟與民生，接下來應該可以優先討論「鬆綁確診者7+7」，其中的後7天自主健康管理逐步微調為7+0，以及同住家人（密切接觸者）現狀可選擇3+4一律改為0+7單軌化進行。

另外，洪子仁也提到，戶外口罩令的鬆綁、進出公共場所體溫監測等相關規定，也可以納入討論，11月初相關政策即可實施，實施後若疫情持續趨緩，可進一步探討確診者7+0是否降為5+0或3+0，此政策也可將11/26九合一大選因疫情受影響的投票人數降至最低程度。