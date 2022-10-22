向高端求償？薛瑞元：是高端與民眾間的問題「有法律依據就可以」

▲衛福部長薛瑞元10/22出席「中華民國第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

高端疫苗爭議不斷，有立委批評高端疫苗辜負台灣人期待，政府應該向高端求償。衛福部長薛瑞元今（22）日受訪則回應，這是高端與民眾間的問題，如果民眾有求償的法律依據，當然是可以的。

高端因為未獲WHO認證影響民眾赴日，指揮中心除於19日起實施補打其他廠牌疫苗政策，昨天指揮官王必勝也透露，高端有做提供赴日民眾PCR相關規劃。

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民進黨立委高嘉瑜表示，高端有PCR檢驗能力，不管是PCR費用要吸收或補償，都希望高端可以負責；而當初支持國產疫苗是希望台灣能有自己的疫苗，但是高端辜負台灣人期待，政府應該要跟高端求償，要求高端負責。

薛瑞元今日出席「中華民國第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮」接受訪問被問及此事，他回應，這是高端與民眾間的問題，如果民眾有求償的法律依據，當然是可以的。

高端公司緊急使用授權（EUA）將在10月底到期，若未提供保護力效益報告恐遭廢止，外界關心目前補件狀況，薛瑞元表示還沒有收到，並馬上補充「時間還沒有到」。

有媒體提問指出，有民眾質疑衛福部審查高端EUA時，都沒有考慮後續國際認證問題，導致現在還要補打。薛瑞元則表示，國際認證與EUA無關，是因為民眾要出國才需要補打，並沒有說所有打高端的人都需要補打。

而高端研發PCR篩檢並通過歐盟認證，是否可以免費幫民眾檢測？薛瑞元說，高端的PCR檢測有通過國內EUA，但今年6月30日已經結束了，且沒有申請展延，「現在等於是沒有」；至於高端提供PCR檢測服務的進度，薛瑞元說，這是高端自願提供的服務。

此外，有民眾打了高端去日本，並附上PCR檢驗報告，但航空公司表示，只看最後一劑？薛瑞元說，日前指揮中心蒐集資料顯示，有5個國家入境要看疫苗，其中也有幾個，如果沒有施打完整疫苗，可以用PCR、快篩取代，規定是這樣，但實際執行的強度，則沒辦法知道。