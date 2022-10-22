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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安讚王欣儀「問政犀利」　拚組北市府會「黃金組合」

▲▼王欣儀競選總部成立。（圖／王欣儀競總提供）

▲王欣儀競選總部成立。（圖／王欣儀競總提供）

實習記者李密／台北報導

九合一大選進入倒數，各縣市參選人陸續成立競選總部。台北市議員王欣儀再拼連任，22日以溫馨的「藝文茶會」成立競選總部，現場有音樂表演、魔術及造型氣球等，吸引大批民眾參加。國民黨台北市長候選人蔣萬安、前台北縣長周錫瑋等人都前來站台，王欣儀表示，任期中爭取到恢復發放重陽敬老禮金、長者健保費及校園班內冷氣等政策，讓蔣萬安大讚「問政犀利」，力挺王欣儀繼續在議會服務，未來合組「黃金組合」。

▲▼王欣儀競選總部成立。（圖／王欣儀競總提供）

▲蔣萬安站台。（圖／王欣儀競總提供）

王欣儀競選總部今天成立，一改過去選舉造勢場的聲嘶力竭，特別以「藝文茶會」方式舉行，現場有音樂表演、魔術及造型氣球等，現場湧入上千位文山、大安區鄉親擠爆現場，還有大安文山區高達70多位里長到場力挺，場面相當熱絡。

王欣儀表示，這次抽到幸運號次「18號」，不只剛好呼應這一次要支持18歲公民複決投票，諧音也如同骰子遊戲「十八仔」骰出最大點數，象徵票投18號，大安文山一定發。王欣儀列舉任期內已爭取到明年恢復發放重陽敬老禮金、長者每月健保費及校園班班有冷氣等教育政策、幫助青年就業等，各項政績讓每個年齡層都有感。

蔣萬安致詞時表示，王欣儀不只問政犀利、質詢到位，更有一顆溫暖的心，即便已經在議會服務多屆，依然相當勤奮，不只努力為地方籌措物資，更把每個長者的名字都放在心上，所以才能獲得這麼多選民支持。因此一定要讓認真的議員得到回饋，選後讓蔣萬安與王欣儀在北市府會「形成黃金組合」。

周錫瑋則說，因為對新北發展有所感，新北市正逐漸追上因為政治口水停滯不前的台北市，因此決定要全力輔選王欣儀，也希望支持者能激起危機意識和決心，一票王欣儀、一票蔣萬安，讓台北市走向國際。林奕華委員表示，王欣儀因為爭取的政策多能成功，雖然身形輕盈，但在市議會的份量卻是「重量級」。

市議員戴錫欽則跨區力挺，大讚只要地方或黨內有任何需求，最認真的王欣儀總是站在第一線，充分展現行動力。前立委蔣乃辛、立委賴士葆等人也送上包子和粽子，祝福「包準當選、一定會中」，林奕華則送上鮮花，希望王欣儀繼續替大安文山鄉親服務。

活動邀請多個團體表演民俗技藝、演奏樂曲，和選民互動零距離，更延續「神力女超人」主視覺，1:1等身氣球人偶在場邊，呼應號次擺出「十八仔」接地氣讓民眾同歡。現場也備有大蛋糕，邀請10月壽星一起許下讓台北和市民越來越好的願望。

▼王欣儀競選總部成立。（圖／王欣儀競總提供）

▲▼王欣儀競選總部成立。（圖／王欣儀競總提供）

▲▼王欣儀競選總部成立。（圖／王欣儀競總提供）

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