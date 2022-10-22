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社會 社會焦點 保障人權

苗栗台3線重機「雷殘」撞4追焦手　警全力掃蕩...車禍事故少一半

▲▼苗栗台3線是重機天堂，同時吸引許多追焦手到場拍攝，但也讓交通安全產生疑慮。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗台3線是重機天堂，同時吸引許多追焦手到場拍攝，但也讓交通安全產生疑慮。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵、翁子皓／苗栗報導

苗栗縣台3線因風景秀麗、路幅寬廣且多彎道，一向被視為重機天堂，吸引不少「追焦手」前往拍攝，為避免騎士做出危險動作搶鏡頭，或攝影師為搶好位置佔用車道，持續在當地加強交通違規取締。苗栗警局交通隊副隊長盧彥廷強調，針對追焦手的部分，編排守望勤務，予以勸導，倘若勸導不聽並影響交通安全，警方會立即開單舉發。
▲▼苗栗台3線是重機天堂，也吸引許多追焦手到場拍攝，但也讓交通安全產生疑慮。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗市陳姓騎士2020年5月16日騎乘大型重機行經台3線105公里處時，因過彎不慎，導致失控打滑，整輛機車滑向路邊水溝，正巧水溝內躲著4名追焦手，重機直接撞上人群，連同騎士共5人送醫。苗栗警方為維護交通安全，在今年年初，於台3線3處彎道設置「交通回復式導桿」，也積極勸離追焦手，避免意外再度發生。
▲▼苗栗台3線是重機天堂，也吸引許多追焦手到場拍攝，但也讓交通安全產生疑慮。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲陳姓騎士重機失控打滑，正好撞上在水溝內捕捉鏡頭的4名追焦手。（圖／記者蔡文淵翻攝）

據苗栗警方統計，台3線追焦地點共有8處，其中以大湖地區台3線北上106公里、台3線北上116.9公里及三灣地區台3線南下103.6公里、台3線南下105.5公里等路旁空地或水溝處，為熱門追焦地點且常有車友為耍帥入鏡，騎車會加速並壓車過彎，不但容易造成事故發生，更有危險駕車之虞。

▲苗栗縣警局在台3線3處極彎道增設「交通回復式導桿」，以維護用路人行車安全及追焦手本身安全。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣警局在台3線3處極彎道增設「交通回復式導桿」。（圖／資料照）

苗栗警局交通隊副隊長盧彥廷表示，苗栗台3線因風景秀麗、多彎道，成為重機族群的最愛，不過有部分騎士不守法，常做出「翹孤輪」、超速、壓車、磨膝等危險舉動，對於沿線居民的安寧與用路人安全影響甚大。

對此，警方除了平日規劃巡邏，積極取締不法之外，另外會在周末規劃「防治危險駕車」的專案勤務，針對超速、危險駕駛行為，加強取締，另外每個月，警方不定期與監理、環保單位聯合稽查，針對車體改裝、噪音車輛加強取締，至今已執行18次。

針對追焦手的部分，警方將持續在追焦手聚集處編排守望勤務，對追焦手進行委婉勸離，對於不聽勸阻，並有任意橫越馬路、在道路上嬉戲、奔跑等違規行為者，將會開單舉發。

苗栗警方去年會同交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段會勘，擇定台3線103至104公里、110至111公里、120至121公里等3處崎嶇彎道及追焦手較易聚集處增設「交通回復式導桿」設施，用來警示用路人過彎時應減速慢行。而警察局去年7月份起針對台3線追焦手較易聚集路段實施柔性勸導，截至去年12月底共累計勸離追焦手44人次。警方分析實施柔性勸導期間發生A1與A2件交通事故4件，較前年同期發生8件減少4件，事故量減少50%，顯見相關作為確實減少車禍發生數。

▲▼苗栗台3線是重機天堂，也吸引許多追焦手到場拍攝，但也讓交通安全產生疑慮。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲重機騎士危險駕駛，發生意外。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗警局統計，苗栗台3線1至9月最多的3項交通違規取締項目分別是，超速6633件，不遵守交通號誌指示行駛693件，闖紅燈460件，警方將持續加強執法，嚇阻不法。

▲▼苗栗台3線是重機天堂，也吸引許多追焦手到場拍攝，但也讓交通安全產生疑慮。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗台3線是重機天堂，也吸引許多追焦手到場拍攝，但也讓交通安全產生疑慮。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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苗栗台3線重機追焦手交通安全取締

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