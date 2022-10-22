金門緊急醫療後送安寧返鄉　安捷航空接棒服務

▲安捷航空接棒駐地服務。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚、許展溢／金門報導

為讓緊急醫療後送及安寧返鄉順利運作，金門衛生局辦理「金門縣救護航空器駐地備勤計畫」標案，在19日完成招標作業，由安捷航空股份有限公司得標，未來3年將由該公司接棒駐地服務，並視履約情形決定是否擴充3年。

金門衛生局表示，因應衛福部將「離島地區緊急醫療空中轉診民間直升機駐地備勤」案自111年起調整由離島三縣自行辦理，預算來自衛福部與地方預算，這次標案延聘各領域專業委員，包含航空、飛安與緊急救護各領域專家學者，共同完成本次招標評選作業，過程慎重嚴謹。

▲▼衛生局指出，得標的安捷航空具有豐富緊急醫療後送經驗。（圖／記者林名揚翻攝）



衛生局指出，得標的安捷航空具有豐富緊急醫療後送經驗，也是目前國內唯一獲得交通部民航局核可設立民用航空人員訓練中心的公司，其年度飛航時數最長，大於空勤總隊及國內普通航空業者之總和。

衛生局說明，安捷航空最大控股公司為台翔航太股份有限公司（具官股性質）預計將引入2架Tecnam P2012型航空器（1架駐地機及1架備用機）具備低耗油、低噪音、防潮防鏽噴塗等優點，並訂有海島潮濕多鹽分氣候的特別保養程序。依原廠設計空間較寬敞，可容納1至2張單架及 3至5名救護人員/家屬，將有效提昇金門緊急醫療後送及病危返鄉品質，確保安全執行金門與台灣之間的空中救援任務。

▲▼衛生局表示，安捷航空預計引入2架Tecnam P2012型航空器。（圖／記者林名揚翻攝）



金門縣長楊鎮浯說，醫療救護向為衛政關注的服務重點，且航空器駐地涉及中央跨部會協調，需仰賴內政部、國防部及交通部等單位提供專業意見，地方政府辦理招標實屬不易，104年就曾招標5次皆流標，但金門從107年7月27日起由飛特立航空提供固定翼航空器於尚義機場駐地履約服務，執行金門緊急醫療後送及安寧返鄉任務，過去4年多來完成高品質的空中救護任務，保障了地區急重症救援的黃金就醫時間。