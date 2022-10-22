姓名有「魚」的看這邊！　今天兒童新樂園購票享優惠

▲「鱻旅奇緣—時食有魚」戶外親子食魚文化園遊會今在兒童新樂園登場。（圖／漁業署提供）

記者楊惠琪／台北報導

由漁業署與財團法人台灣養殖漁業發展基金會舉辦的「鱻旅奇緣—時食有魚」食魚文化園遊會，今（22日）上午11點至下午5點，在台北市兒童新樂園登場，配合漁業主題，活動當天凡姓名有「魚」同音字，或身上有魚的相關配件者，入場購買一日樂FUN券可享150元優惠價。

漁業署表示，此次活動邀請YOYO TV的的大哥哥、大姊姊們，和小朋友一起唱跳「食魚歌」，現場還有闖關遊戲及DIY手作，由8家擁有食魚教育理念的團隊及生產者，在現場與大小朋友遊戲互動，讓孩童及家長從遊戲過程中，了解台灣在地漁業特色，培養正確的國產水產品知識及食魚觀念。

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漁業署說，此次活動特別邀請了港灣溜魚文化工作室、社團法人台灣兒童食育協會、海洋大學USR計畫─智慧樂活水產村、股份魚鄉、洄遊吧、仁和鮑魚、基隆區漁會以及台灣鯛協會等8家食魚團隊，設計闖關活動，讓大小朋友，認識水產品及標章標識，並學習魚的構造，寓教於樂。

本次闖關活動設計多款魚印章，參與活動的大小朋友，只要集滿指定數量，即可換取扭蛋機會，轉出可愛又實用的魚圖紙膠帶，甚至有機會獲得限量版好禮「食魚探險隊桌遊」。