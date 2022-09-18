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社會 社會焦點 保障人權

台籍船長猝逝！「沒人會開」載屍飄海　急載代理船長衝1276浬

▲金隆成18號漁船 。（圖／資料照）

▲金隆成18號漁船 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東小琉球籍「金隆成18號」漁船臺籍船長往生，漁船載屍在海上漂流；漁業署表示，於9月14日上午接獲「金」船船長生病訊息，即依程序提供協助，查該船案發海域係距日本東京東南方約710浬公海，除提供臨近友船資訊予船主，並應船主所請，通報海巡署評估協助，同時請臨近友船前往。

友船小琉球籍「連合發」已於16日晚間與「金隆成18號」會合，船上外籍船員平安，友船17日已拖帶「金隆成18號」返航當中，海巡署艦艇也將於整備完成後，載代理船長前往協助駕駛「金隆成18號」漁船返台。

漁業署進一步說明，自接獲該船通報船長身體不適消息後，漁業署漁業監控中心就持續與船主保持聯絡，掌握船長病況，除洽臨近友船協助，並請海巡署協助派艦艇接駁，遺憾船長仍於9月15日往生，漁業署除立即尋求距「金」船東北方約108浬之「連合發」漁船前往協助，船主並由仲介透過衛星電話指揮外籍船員停船，避免發生危險。

友船「連合發」號後於9月16日晚間與「金隆成18號」會合，但因天色已晚及海况不佳，先在旁戒護，並於17日上午開始協助拖帶「金隆成18號」返台，目前兩船距東港漁港約1276浬，預計9月28日可返港。

漁業署表示，漁船海上作業，萬一發生急難事件應即通報漁業署漁業監控中心，會採取最即時有效之作法。該案即是透過臨近友船發揮互助精神，漁業署除感謝「連合發」漁船義勇協助及跨部會之合作外，也會持續提供相關協助。

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