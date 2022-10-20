快訊／又有熱帶低氣壓生成！成颱機率曝　週六清晨最靠台灣

▲又有熱帶低氣壓生成。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

又有熱帶低氣壓生成，氣象局預報員陳伊秀表示，今下午2點台灣東南方海面低氣壓已經生成熱帶低氣壓，週六(10/22)清晨可能以熱帶低氣壓通過巴士海峽，明天下半天到週六白天逼近台灣，週六清晨最靠近台灣，週六下午通過、進入南海，週日後強度將增強，是否會發展為颱風仍要觀察。

陳伊秀表示，目前各國觀測，該熱帶低氣壓遠離台灣後強度才會增強，如果熱帶低氣壓通過巴士海峽過程，強度沒有增強，預測發海警機率低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲又有熱帶低氣壓生成，週六清晨最靠近台灣。（圖／氣象局）

氣象局表示，熱帶性低氣壓TD26今下午2時的中心位置在北緯 21.0 度，東經 128.9 度，以每小時26公里速度，向西進行。中心氣壓1008百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒 20 公尺。

天氣職人吳聖宇表示，台灣東南方熱帶擾動25W升格為熱帶性低氣壓後，會不會到颱風等級還有待觀察，由預報路徑來看，明晚接近台灣東南方，週末期間將會通過巴士海峽趨向南海，路徑上類似前一個尼莎颱風，北側的環流也將對台灣週末的天氣造成有影響。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！