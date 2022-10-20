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明晚變天！熱帶低壓「類尼莎」路徑更靠台　猛烈豪雨最劇時間曝

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▲明晚變天，週六雨勢最猛烈。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

好天氣僅剩明天白天，氣象局表示，受熱帶性低氣壓往台灣靠近影響，明天週五晚間開始到週六將出現較大降雨，其中週六最接近，雨勢最大，路徑與尼莎颱風差不多但更靠近台灣，離台灣最近時預測不會成颱，週日熱帶低壓後進入南海後有機會轉強。

氣象局預報員陳伊秀表示，今下午菲律賓東方海面生成熱帶性低氣壓TD26，距離台灣東南東邊820公里，未來往西邊移動，通過巴士海峽到南海，接近台灣時間點為週五(10/21)晚上開始到週六(10/22)一整天，週六凌晨最接近，雨勢最大，週六晚上過後開始遠離，週日(10/23)將通過巴士海峽進入南海。

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陳伊秀表示，熱帶性低氣壓通過巴士海峽最靠近台灣，以及進入南海前，預估仍會是熱帶低氣壓，進入到南海後有增強空間，但是否增強為颱風仍待觀察。

不過即便預測在週六離台最近之際仍不會生成颱風，但將帶來較大雨勢，陳伊秀表示，影響降雨將從明晚到週六一整天，降雨會比較明顯，特別提醒基隆北海岸、大台北山區、宜蘭等地降雨比較全面且持續，有局部大雨，宜蘭甚至有豪雨，週六是最靠近台灣且降雨最明顯的時候，自週六凌晨到白天，雨勢都會比較大，週六晚上雨勢會開始趨緩。

▲▼週末天氣預測。（圖／氣象局）

▲氣象局天氣預測。（圖／氣象局）

緊接著週日東北季風增強將帶來水氣，陳伊秀表示，雖降雨趨緩，但迎風面北部、東半部仍有局部短暫雨，基隆北海岸，大台北山區宜蘭仍是降雨熱區。下週一、二(10/24~10/25)水氣將更為減少，迎風面的桃園以北、東北部及東半部仍有局部短暫雨，東南部有零星短暫雨，不過整體雨勢較緩和，其他地區為多雲天氣。

至於週末因有熱帶低壓帶來降雨，加上東北季風增強，是否會有共伴效應，陳伊秀表示，熱帶低壓路徑與尼莎差不多，比尼莎更靠近台灣，但強度不如尼莎，雖週日過後有東北季風影響，但嚴謹度上來說不算有共伴效應。

溫度部分，陳伊秀表示，週日東北季風增強，感受上降溫明顯，特別是大台北和宜蘭，北台灣越晚越涼，下週一到下週三(10/24~10/26)清晨，北台灣和空曠地方低溫又將下探19到20度，中部則是21度到22度，南部和花東則是22到23度，下週三過後東北季風稍減弱，溫度雖稍會回溫，不過僅回升約1度左右。

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