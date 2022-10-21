　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中抽12號被笑「12不赦」　管碧玲嘆：搞Low到這種地步

▲▼台北市長參選人選舉號次抽籤 陳時中 黃珊珊 蔣萬安 蘇煥智。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中（左）選舉號次抽到12號。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一大選21日參選人抽籤決定號次，民進黨台北市長參選人陳時中抽到12號，喊出「台北12區全挺陳時中」，但卻有部分人士反笑是「12不赦（十惡不赦）」，讓競選團隊政策小組召集人管碧玲感嘆，「藍營、白營合作，把台灣首都市長選舉的格局，搞Low到這種地步！」

管碧玲說，日前無黨籍台北市長參選人黃珊珊先是一個「謀財害命」，台北市長柯文哲又加一個「去死啦」，現在再來一個「十惡不赦」，但台北市是偉大的亞洲民主國，台灣的首都選舉，竟玩「殘酷、冷血、惡毒」到這種地步。

管碧玲怒嗆，試試看好了，看看這樣玩法的結局是什麼吧！這一場選舉，考驗台灣社會的理性厚度，台灣社會的理性，有沒有厚實到可以抵擋把成功的防疫鬥臭鬥倒的認知作戰，2018擋不住，所以出現過韓流之亂，但這一次，有了承受認知攻擊的經驗，是不是還是抵擋不住？

管碧玲表示，她說過，陳時中明機巧而不用機巧，這使得用種種技巧捲入認知作戰，不在陳時中的選項，他堅持持續不懈，就是一直做政策，一直端出紮實的研究做基礎的政策，不斷呼喚人民的信賴和支持，從來沒有一次選舉，政策這麼重要，這麼既深且廣的被提出來，眼看著，選舉快要結束了，排隊的政策，還沒有發表完，這個星期，一週四題，這種密度，選舉史上，哪一家有過？

管碧玲強調，陳時中始終認為，這是對選民的尊重，是對城市負責的基本態度，我們就這樣，一面勤走基層，一面真誠提出政策，一步一步，期待天理自在人心，期待天道酬勤，「相信，人民會看得懂的！」

►飛利浦全自動義式咖啡機「現省8000元」！5種咖啡一鍵完成　香醇又方便

ET快訊
南港OL當街遭猛砍險喪命！　大11歲前男友曝行兇動機
快訊／被爆轉戰PLG　林書豪發文了
處理焦屍後猝死！48歲新北警告別式　500人淚送最後一程
「赴日PCR」要幫忙出錢？　高端錯愕拒回應
2.2萬人搶國營891名職缺！錄取率3.88%　月薪3.6萬
老婆睡了…員工妹醉倒沙發！　老闆性侵洩慾
直擊／寶可夢GO首日　大安森林公園湧現滿滿人潮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北第5選區議員「21搶9」號次出爐！彭盛韶抽幸運7「創7蹟之花」

合體鍾東錦！　林楚茵轟柯文哲「新政治」：藍綠皆拒的人往口袋收

陳時中抽12號被笑「12不赦」　管碧玲嘆：搞Low到這種地步

陸戰、空戰齊發　陳時中推Line互動、紙本摺頁文宣

選前36天最新民調　謝國樑持續穩定領先

仙氣市議員候選人林京玲號次出爐　台中最年輕市議員抽中6號

影／資安危機！阿兵哥寢室拍抖音、抽電子菸　陸軍證實：記過懲處

陳時中抽12號...遭網友惡搞　藍營候選人二度告他發走路工

屏東郭再添再度投入縣議員選舉　盼延續服務鄉親承諾

柯志恩左營開講　七位女將一字排開成新靚點

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

納豆認了「有跟依依求婚過」！　曝女友反應：她還沒準備好嫁給我

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

新北第5選區議員「21搶9」號次出爐！彭盛韶抽幸運7「創7蹟之花」

合體鍾東錦！　林楚茵轟柯文哲「新政治」：藍綠皆拒的人往口袋收

陳時中抽12號被笑「12不赦」　管碧玲嘆：搞Low到這種地步

陸戰、空戰齊發　陳時中推Line互動、紙本摺頁文宣

選前36天最新民調　謝國樑持續穩定領先

仙氣市議員候選人林京玲號次出爐　台中最年輕市議員抽中6號

影／資安危機！阿兵哥寢室拍抖音、抽電子菸　陸軍證實：記過懲處

陳時中抽12號...遭網友惡搞　藍營候選人二度告他發走路工

屏東郭再添再度投入縣議員選舉　盼延續服務鄉親承諾

柯志恩左營開講　七位女將一字排開成新靚點

中共二十大主席團今第3次會議　通過中央委員、中紀委預選名單

特搜中部溫泉勝地！泡湯賞日月潭絕美湖景　露天風呂眺望壯闊山巒

翻牆超美技！許基宏笑：我只是跌倒了　暖心為隨隊小編說話

LIVE／金鐘57「小S正面對決黃子佼」！　星光大道《ETtoday》全程直播

新北第5選區議員「21搶9」號次出爐！彭盛韶抽幸運7「創7蹟之花」

騎車遇專業「碰瓷老司機」　戲精貓完美卡輪胎下方：你輾到我了

林書豪聯手弟弟美夢將成真？　新北國王表態「盡力爭取」

理財周刊／聚焦面板驅動IC與MLCC

靈鷲山四期教育創新體驗課程　行動說法了解無我之道

合體鍾東錦！　林楚茵轟柯文哲「新政治」：藍綠皆拒的人往口袋收

政治熱門新聞

嘉市議員最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤

資策會稱高虹安兼職未報備！網挖出8年前影片

快訊／台北市長選戰號次　陳時中12號、黃珊珊8號、蔣萬安6號

桃園市長選戰最新民調曝！　在地議員：他贏了

九合一大選！全台候選人號次一次看

快訊／九合一大選桃園市長號次抽籤出爐

快訊／陳時中選舉號次　抽中12號

獨／神力女超人這次不拿馬桶刷！爆乳妹助選最吸睛

快訊／林佳龍號次抽中「1號」　侯友宜派正妹實習生抽中「2」

陳時中抽12號「另類籤王」　網讚「時鐘走好走滿到12」

蔣萬安中籤6號　抽籤過程遭鬧場喊「郭萬安加油」

快訊／新竹市長號次出爐　高虹安抽中6號

藍營嗆「假醫生真政客」　醫藥護界群起力挺陳其邁

確診者不得投票　中選會：若防疫措施有調整「會滾動檢討」

更多熱門

相關新聞

陸戰、空戰齊發　陳時中推Line互動、紙本摺頁文宣

陸戰、空戰齊發　陳時中推Line互動、紙本摺頁文宣

民進黨台北市長候選人陳時中競總團隊21日下午公布「12時區影片」，將一天24小時切成12時區，強調陳時中「24小時都會與市民同在」；另外，也推出「5大議題」的紙本折頁文宣。總幹事吳思瑤透露，陳時中今天抽到12號時掩不住好心情，直說「這就是我的數字」，陳時中就是時鐘、就是12，12這數字也非常切合競選團隊的空戰、陸戰規劃。

選前36天謝國樑民調持續穩定領先

選前36天謝國樑民調持續穩定領先

姚正玉抽中6號

姚正玉抽中6號

竹檢偵結首宗集團現金賄選　總長頒30萬嘉勉

竹檢偵結首宗集團現金賄選　總長頒30萬嘉勉

最仙議員候選人林京玲號次出爐！

最仙議員候選人林京玲號次出爐！

關鍵字：

陳時中2022九合一大選2022台北市長蔣萬安黃珊珊

讀者迴響

熱門新聞

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

AKIRA帶兒現身百貨　見林志玲看板反應超浪漫：拍一張全家福照！

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

婆婆顏值太逆天！被婚宴賓客誤認是新娘

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

嘉市議員最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

專家點名「超難追星座Top 4」

陸媒曝：林書豪將加盟高雄鋼鐵人

麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　理由感動萬人

百萬豪車停路邊忘2年！車主現身要繳22萬停車費

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

學校操場滿滿「多人運動」　集體活春宮畫面曝

更多

最夯影音

更多
女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面