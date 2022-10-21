陳時中抽12號被笑「12不赦」　管碧玲嘆：搞Low到這種地步

▲民進黨台北市長參選人陳時中（左）選舉號次抽到12號。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一大選21日參選人抽籤決定號次，民進黨台北市長參選人陳時中抽到12號，喊出「台北12區全挺陳時中」，但卻有部分人士反笑是「12不赦（十惡不赦）」，讓競選團隊政策小組召集人管碧玲感嘆，「藍營、白營合作，把台灣首都市長選舉的格局，搞Low到這種地步！」

管碧玲說，日前無黨籍台北市長參選人黃珊珊先是一個「謀財害命」，台北市長柯文哲又加一個「去死啦」，現在再來一個「十惡不赦」，但台北市是偉大的亞洲民主國，台灣的首都選舉，竟玩「殘酷、冷血、惡毒」到這種地步。

管碧玲怒嗆，試試看好了，看看這樣玩法的結局是什麼吧！這一場選舉，考驗台灣社會的理性厚度，台灣社會的理性，有沒有厚實到可以抵擋把成功的防疫鬥臭鬥倒的認知作戰，2018擋不住，所以出現過韓流之亂，但這一次，有了承受認知攻擊的經驗，是不是還是抵擋不住？

管碧玲表示，她說過，陳時中明機巧而不用機巧，這使得用種種技巧捲入認知作戰，不在陳時中的選項，他堅持持續不懈，就是一直做政策，一直端出紮實的研究做基礎的政策，不斷呼喚人民的信賴和支持，從來沒有一次選舉，政策這麼重要，這麼既深且廣的被提出來，眼看著，選舉快要結束了，排隊的政策，還沒有發表完，這個星期，一週四題，這種密度，選舉史上，哪一家有過？

管碧玲強調，陳時中始終認為，這是對選民的尊重，是對城市負責的基本態度，我們就這樣，一面勤走基層，一面真誠提出政策，一步一步，期待天理自在人心，期待天道酬勤，「相信，人民會看得懂的！」