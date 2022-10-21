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「蜂蜜檸檬」吳蕚洋轉戰議員　抽到4號有哏喊「發」：不在乎號次

▲▼台北市長候選人辯論，無黨籍候選人吳蕚洋。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳蕚洋參選台北市議員。（圖／翻攝自Facebook／蜂蜜檸檬哥吳蕚洋）

實習記者李密／台北報導

曾在2018台北市長辯論會大談「蜂蜜檸檬」療效，並清唱「愛江山更愛美人」的參選人吳蕚洋重出江湖，投入松山信義選區參選議員。今（21）日於九合一號次抽籤抽到4號，吳蕚洋說雖然4號是最多人不愛的號，但是在音樂簡譜裡，4是念「發」（Fa）。他說一切都是人的心理作用，不必太在乎號次。

▲▼吳蕚洋參選台北市議員。（圖／翻攝自Facebook／蜂蜜檸檬哥吳蕚洋）

▲吳蕚洋參選台北市議員，抽中4號。（圖／翻攝自Facebook／蜂蜜檸檬哥吳蕚洋）

以「蜂蜜檸檬」紅遍全台的前台北市長參選人吳蕚洋，今年投入松山信義選區參選議員。今（21）日在九合一號次抽籤中，抽到4號。吳蕚洋說，其實每個號都一樣，4號是最多人不愛的號，8號很多人喜歡，因為廣東話念「發」，但是在音樂簡譜裡，4也是念「發」（Do,Re,Mi,Fa）。他表示柯文哲2018台北市長選舉也抽到4號，「不也選上了嗎」，一切都是人心理的作用，何必太在乎。

日前吳蕚洋也在臉書上發文曝參選心聲，他貼出台北市議員王世堅等人質詢台北市長柯文哲的影片，影片中有送鹹酥雞、漢堡等橋段。吳蕚洋質疑「鹹酥雞、假漢堡有甚麼好質詢？」他認為議會質詢可以談更重要的事，譬如「軍公教警被砍退休金」、「法律溯及既往的修法侵害人民權益」、「大法官解釋」等等。

吳蕚洋也批評，台灣選舉很不公平，可是人民已經習慣，看到不正常以為是正常，應該正常的卻以為是奇蹟。「充斥謊言的人卻得到媒體寵愛，正常聲音因為太平常了卻得不到關懷。」希望這次選舉能正正常常完成，讓正常的人都能當選，不正常的人離開，期待奇蹟發生。

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