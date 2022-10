【廣編】《AstroGator: REBORN》12月上線　女神壯壯化身「太空鱷女」

▲壯壯化身「太空鱷女」擔任《AstroGator: REBORN》GameFi代言人。

圖、文/唯數娛樂提供

由台灣「唯數娛樂」開發的首款原創區塊鏈遊戲《AstroGator: REBORN》GameFi,於近日宣布預計於2022年12月上線。《AstroGator: REBORN》是以《太空鱷魚AstroGator》為IP在區塊鏈應用場景上的延伸,也是台灣第一款自行開發完成並實現GameFi Play and Earn and Have Fun!兩個面向的研發創舉。有別於現在市面上大部分的遊戲是以既定的遊戲內容去做部分支付和循環的區塊鏈改造,「唯數娛樂」團隊在遊戲業已有數十年的遊戲運營經驗,致力要打造一款受到幣圈用戶喜愛也可以吸引到一般遊戲玩家來玩的GameFi。

女神降臨元宇宙!《AstroGator: REBORN》GameFi邀請到「人間水蜜桃」壯壯擔任代言人,身為樂天桃猿、台新夢想家啦啦隊團長的壯壯,一舉躍上元宇宙化身為「太空鱷女」。今年六月於輔大研究所畢業她,近年來都有關注區塊鏈的技術和發展;近期壯壯也在體育實境節目《全明星運動會4》擔任黃隊隊長職務表現亮眼,一向給人清新、親切、充滿活力、全力以赴的壯壯,知性與美貌兼具,在元宇宙上為區塊鏈技術來應援!區塊鏈技術及應用持續的蓬勃發。

壯壯表示:「很開心能擔任《AstroGator: REBORN》GameFi的代言人,這款由台灣團隊打造的區塊連遊戲,對我來說別具意義,在市面上沒有聽到什麼區塊鏈遊戲是台灣開發的而且近期就可以玩得到,我覺得唯數娛樂的團隊真的很用心,用自己在遊戲業十幾年的經驗,跨足到Web3.0並投入很多心力,希望大家可以多給台灣團隊支持,一起打造更好玩的世界。」