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美海關示範持槍　「瞄準胸口」卻誤擊發！同事中彈斃命

▲▼美國海關及邊境保衛局（CBP）。（圖／美國海關及邊境保衛局（CBP）推特）

▲美國CBP一名教官在槍械訓練時，遭同事不慎擊斃。（圖／美國海關及邊境保衛局（CBP）推特）

記者王佩翊／編譯

美國海關及邊境保衛局（CBP）19日在邁阿密的一個靶場進行槍枝訓練，然而過程中卻發生誤擊意外，導致1名官員中彈，經搶救後不幸身亡。警方表示，事發當時，有2名教官正在進行示範，沒想到其中一人就這樣射中另一人的胸口。當局仍在調查詳細事發經過與案發原因，但並未透露有關槍擊的更多細節。

根據WPLG Local 10報導，美國海關及邊境保衛局發言人19日下午表示，「有一名在靶場工作的CBP官員在執勤時身受重傷，稍早被宣判死亡。」根據CBP指出，該單位19日在邁阿密的一間靶場進行槍械教育訓練，而當他們正在進行「建築物搜索訓練」時，卻突然傳出槍響。一名教官在演示如何開槍時，不慎射中另一名教官的胸口。

中槍官員隨即被送往傑克森紀念醫院搶救，但最終仍因傷勢過重，不幸身亡。美國海關及邊境保衛局並未公布死者的姓名，不過發言人仍強調，「我不想在這個時候透露個人訊息，但我只能說，他是一名偉大的官員，這是一個悲慘的損失。」

一名相關人員表示，意外發生在執法人員使用的靶場中，當時他正在射擊場內的另一個地方射擊，卻突然有警察包圍了整個射擊場，並命令所有人放下手上的槍枝。據悉，由於該靶場是隸屬於警察單位，多名警察聽到槍響後，隨即衝到主要辦公室通報，並要求停止射擊訓練。

該名教官平時除了在靶場擔任教練外，也會被派往邁阿密國際機場執勤。邁阿密戴德警察局目前正在針對這起槍擊事件進行調查，而邁阿密戴德警察局長阿爾佛雷多（ Alfredo Ramirez III ）也在推特表達哀悼之意。

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