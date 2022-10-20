陳其邁爆料史哲忙到掉頭髮　連陳菊也來關心

記者呂晏慈／台北報導

民進黨網路實境節目「一碗麵的時間」20日出外景到南台灣，由高雄市長陳其邁帶著主持人黃彩玲，品嚐伴他50年、Q彈入味加重辣的「隱藏版邁邁牛肉麵」。兩人邊吃邊聊近期「全民瘋高雄」熱潮，陳其邁說，為實現「兩年拚四年」承諾，市府團隊幾乎不眠不休，還爆料高雄市副市長史哲不只掉髮還白了不少，甚至引起監察院長陳菊關心。

▲陳其邁登上民進黨網路節目「一碗麵的時間」。（圖／民進黨提供）

陳其邁說，除國家指標性活動如國慶煙火、台灣燈會在高雄舉辦，人氣韓團Black Pink明年也要來，黃彩玲問陳其邁「兩年做那麼多事，是不是快逼瘋局處首長了？」他急忙否認「這是抹黑！」但也坦承，為抓住後疫情旅遊潮，市府團隊真的很辛苦，不過看見旅客住房率幾乎都9成以上，還有攤商阿姨笑著抱怨「烤魷魚烤到手都麻」，他就知道「抓準時機」很重要。

陳其邁說，每天睡不多也經常被吵醒，已經4年多沒去最愛的潛水，「但市長累一點，市民就輕鬆，總要有人把家顧好」。對於參選連任，陳其邁感謝2018年高雄市民給他反省機會，黃彩玲拿潛水梗問「再遇到海流怎麽辦？」陳其邁笑回：「你說韓流嗎？」接著表示「沒有最聰明的人，認真做就對了」，他深信「多準備5分鐘」，機會總會留給準備好的人，「我不用第一名，但高雄一定要第一名！」

至於未來四年規劃，陳其邁承諾，高雄正推動數位轉型和淨零轉型，除科學園區、亞灣5GAIoT創新園區，鴻海電動車、台積電等廠商進駐，加上四年後輕軌成圓，高雄將成為全球智慧城市的生產基地，也是半導體生態系的重心。而即將於年底改建完成的鼓山魚市場，連結棧二、駁二、亞洲新灣區、愛河灣，將串成「高雄亞灣休閒遊憩觀光廊帶」，陳其邁有信心，「以這種方式再拚四年，應該有人看不到我們的車尾燈」。