跟學長爬窗墜樓摔癱！高一生討國賠800萬吞敗　法官曝原因

▲▼台中大甲高中。（圖／翻攝Google Maps）

記者黃資真／台中報導

台中市大甲高中一名一年級黃姓新生不小心將冷氣卡忘在保健室，聽從學長建議從宿舍2樓的浴室窗戶爬出去，未料卻跌落1樓地面，導致下肢癱瘓。黃生與其父母認為校方、舍監及學長均有過失，提告國賠求償將近800萬元。台中地院認為，黃生當時已年滿15歲，應知翻牆而出是違規且危險的行為，判決敗訴。

判決指出，黃生於2019年考取大甲高中，並入住學校宿舍，同年7月30日晚間，同寢室的陳姓學長和黃生把冷氣卡忘在保健室，2人遂找了另名蔡姓同學一同前往保健室。

學長當時對黃生稱「帶你走1條捷徑」，並從宿舍2樓的浴室窗戶翻出窗外，接著要求黃生照做，沒想到黃生沒有完美落地，直接掉落1樓地面，導致脊隨損傷、雙下肢完全癱瘓。

黃生父母控訴，除了學長未告知跳窗危險性，導致愛兒癱瘓外，吳姓宿舍舍監在事故發生前，早就知悉學生準備違規跳窗離開一事，卻未上前關切、詢問，同樣有過失問題；另外，大甲高中為宿舍管理機關，卻未在浴室窗外加裝鐵窗或張貼警告標語，對公共設施之設置或管理亦有欠缺。

黃姓父母因而向校方、舍監、學長的法定代理人提起國賠訴訟，包括醫藥費、勞動能力減損等400萬餘元，加上精神撫慰金300萬元，總共求償793萬4093元。

大甲高中反駁，校方早在事故發生前，就在宿舍公佈欄上張貼住校生生活公約，明確記載嚴禁住校生有攀爬陽台欄杆或跳樓等危險動作，早應知悉翻窗為重大違規行為。吳姓舍監指出，當時黃生所屬手球隊返回宿舍後，隨即催促學生們盡速整理、就寢，確認大家都回房休息後，自己也回到休息室睡覺，對於黃生等人翻窗外出一事完全不知情。

學長與其父母強調，當時未強迫或強力邀約黃生前去找冷氣卡，也沒說過要帶對方走捷徑，翻窗前也有先示範動作、步驟，縱認有過失，事發後也有補貼黃生21萬元醫藥費。

經傳喚當時在場的蔡姓同學，他證稱當時舍監在1樓房間，的確不知道他們在浴室翻窗，校方住校公約規定中也明定禁止爬窗等危險行為。

法官認為，黃生無法證明有遭受學長有強暴或脅迫之行為翻窗，明知翻窗違反公約，仍決意冒險為之，因此翻窗所附隨的意外風險應由黃生自行承擔，不應轉嫁風險予學長，判決駁回。