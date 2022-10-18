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金正恩專用列車內部曝！　清涼露肉發豪語：讓人民吃狗肉、喝香檳

▲▼北韓官媒透過紀錄片公開金正恩綠皮專用列車的內部陳設。（圖／達志影像）

▲北韓官媒透過紀錄片公開金正恩綠皮專用列車的內部陳設。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩連續15天指導多場導彈試射，不過隨後他卻展現出「愛民如父」的一面。繼先前金正恩撫摸年輕學子的臉頰或頭部後，官媒昨（17）日播映紀錄片時公佈他的專用列車，畫面中可見電腦、智慧型手機，而他在報告書內誠摯解決人民衣食問題，盼人民能吃得起義大利麵、狗肉。

北韓國營電視台《朝鮮中央電視》於17日晚間7時播映長達1個小時40分鐘的最新紀錄片《人民之父》，內容不但公開了金正恩自從上任以後搭乘、號稱「移動中的辦公室」之稱的綠皮專用鐵路列車內部陳設，其中還公開了金正恩2019年起審閱的公文，內容大多和如何解決民眾基本食衣住行有關。

紀錄片首先提到，金正恩從2019年起下定決心全面集中精力解決國人吃的問題，「如何提高人民生活品質，其問題突破點並非在他處，而是須從糧食供應問題開始解決。」

紀錄片內甚至透過鏡頭刻意公開金正恩審閱的文件，包括官員們向金正恩報告的食糧問題解決現況，內容提到如何讓民眾透過更多飲食來源補充營養，包括吃義大利麵、喝香檳、完善的起司供應，以及保證在夏季三伏時供應甜肉（狗肉）。

紀錄片還提到金正恩曾於2014年視察孤兒院時，居然指著破舊的飯碗向官員們痛罵，「若你們的孫子、孫女用這種破碗吃飯，你們的心情會好嗎」，而金正恩離開後，孤兒院終於提供新的餐具，碗上繪製著知名卡通人物，包括日本的Hello Kitty、美國迪士尼的米老鼠、白雪公主、英國的湯姆士小火車等。

紀錄片也提到，朝鮮勞動黨從去年1月就計畫每年向人民提供1萬套新式公寓住宅，不過因為各種問題導致每年只能興建7500套，對此金正恩就曾喊道，「絕不退讓」。

影片同時公開金正恩長距離移動時必定搭乘的綠皮專用鐵路列車，該列車擁有防彈機能、配備迫擊砲，以及設置衛星電話。

▲▼金正恩的後方出現各種螢幕、筆電、智慧型手機。（圖／翻攝自朝鮮中央TV）

▲金正恩的後方出現各種螢幕、筆電、智慧型手機。（圖／翻攝自朝鮮中央TV）

只見影片中，金正恩穿著清涼的白色短袖汗衫、左手拿著菸，一旁甚至還有各種監控螢幕、筆記型電腦、智慧型手機，以及菸灰缸、火柴棒等，該輛列車堪稱是最高領導人的「移動中的辦公室」。

畫面中，金正恩視察某地的玉米田，而他在火車上時，其心腹組織書記趙甬元對金正恩拿出玉蜀黍，研判此行是為了考察國內糧食供應現況。

南韓《韓聯社》指出，北韓曾於2014年2月在紀錄片「公開富強祖國建設的不滅大綱」中短暫公開綠皮列車，雖然內部裝潢陳設多少有些變化，不過從列車牆壁以及插座的位置來看，推測並沒有出現變化。

據悉，金日成、金正日過去從北韓出訪中國時，也幾乎都是搭乘專用的綠皮列車，而金正恩2019年2月前往越南河內會晤時任美國總統川普時，更選擇搭乘率皮列車耗費60多個小時，就連該年4月出訪俄羅斯時也選擇搭綠皮專用列車。

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