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東北季風+颱風外圍環流肆虐　信義鄉埔里鎮路樹倒塌...阻礙交通

▲信義鄉山區雨後路樹倒塌，警方提醒用路民眾注意行車安全。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲信義鄉山區雨後路樹倒塌，警方提醒用路民眾注意行車安全。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

受到東北季風及尼莎颱風外圍環流影響，信義鄉山區16日降下大雨，造成台21線新中橫公路部分路段路樹倒塌，交通受阻，信義及羅娜派出所員警接獲民眾110電話報案，前往現場實施交通管制，並通報信義工務段出動機具清除路樹，保障人車安全。

警方表示，台21線新中橫公路86.8公里及96.5公里路段，於16日凌晨2時許及下午2點多因山區雨勢導致路樹倒塌，影響交通及用路人安全；信義分局員警獲報到場後，發現倒塌之路樹橫跨公路車道上，所幸並未造成人車損傷，立即實施交通管制，並通知信義工務段出動機具，排除倒塌路樹恢復道路順暢，確保行車安全。

▲埔里鎮雨後路樹倒塌，警方與民眾協力鋸斷移除、讓受阻人車脫困。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里鎮雨後路樹倒塌，警方與民眾協力鋸斷移除、讓受阻人車脫困。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局隆生派出所也於日前深夜接獲報案，在埔里鎮麒麟里中正路有路樹倒塌，請求警方協助，警員胡偉智獲報立即前往查看，到場時發現為一棵大型路樹倒塌、導致人車受困無法通行，立即與附近居民合力將倒塌路樹鋸成數段，並搬移移置於路旁，讓受困人車得以脫困出入，民眾也感謝警方的協助。

信義警分局長洪秋賢呼籲，近日氣候不穩定，民眾駕車行駛山區，應注意前方路況，減速慢行確保行車安全；埔里警分局提醒，用路人如發現路面有枯木、落石或其他障礙物品，請立即通知主管機關或撥打110通報員警前往協助處理。

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尼莎颱風外圍環流大雨路樹倒塌

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