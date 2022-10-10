在家挖到寶！廚房地板下驚藏「價值2600萬古金幣」　翻修老屋賺翻

▲英國一對夫妻翻修老屋，竟在自家廚房地板下，發現古老金幣。（圖／翻攝Spink & Son）



記者吳美依／綜合報導

英國北約克郡一對夫婦準備翻修老舊房屋，撬開廚房地板後，竟發現一個陶罐，裡面裝滿264枚古老金幣，被專家鑑定可以追溯回1610-1727年，屬於當年知名富商芬利─梅斯特斯（Fernley-Maisters）家族。他們近期出席拍賣會，最終以總價75.4萬英鎊（約新台幣2650萬元）的價格售出。

夫妻住在那棟老屋已經10多年，第一眼看見閃閃發光的硬幣時，還以為是電線外露。斯賓克拍賣行（Spink & Son）原本預估金幣價值約20-25萬英鎊，但來自美國、歐洲、澳洲、中國及日本的私人收藏家激烈競爭，最後由數十位賣家得標，總成交價為75.4萬英鎊。

▲陶罐尺寸與汽水罐相近，裡面裝了264枚金幣。（圖／翻攝Spink & Son）



《獨立報》等外媒報導，芬利─梅斯特斯家族經營波羅的海貿易，以木材、鐵礦及煤炭的進出口聞名，一些家族成員還在18世紀初期擔任國會議員。本次拍賣會的硬幣被認為是喬瑟夫（Joseph Fernley）和莎拉（Sarah Maister）的畢生積蓄，這對夫妻1694年結婚，定居東約克郡某村莊，但在1725、1745年相繼辭世，「家族血脈不久後就消失了」。