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大陸 大陸焦點 特派現場

中國花瓶拍賣場上估值6.1萬　成交價飆3885倍「估價師直接被解僱」

▲一支疑為清乾隆時期的青花天球瓶拍出770萬歐元。（圖／翻攝紅星新聞）

▲奧斯納拍賣行現場擺放著這支中國青花天球瓶。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

法國巴黎奧斯納拍賣行10月初舉行的一場拍賣會上，一支估價近2000歐元（約6.1萬元新台幣）的中國青花天球瓶經過數輪喊價後，竟以770萬歐元（約2.37億元新台幣）的「天價」成交，與估值差距3885倍。拍賣結果不僅讓賣家驚訝，後悔釋出這麼值錢的古董，也讓錯估藏品的「估價師」直接被解僱。

▲一支疑為清乾隆時期的青花天球瓶拍出770萬歐元。（圖／翻攝紅星新聞）

▲這支疑為清乾隆時期的青花天球瓶拍出770萬歐元。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，加上其他費用，中國青花天球瓶最終交易價格高達912萬歐元（約2.81億元新台幣）。拍賣行老闆、法國拍賣行業協會（SYMEV）會長奧斯納表示，在他41年的從業生涯裡，從未見過這樣的事情，「非常特別」。

這位低調的賣家是一名常年旅居國外的法國女性，她決定出售已故母親在法國家中留下的傢具及各種物件，而這支青花天球瓶原本是身為巴黎大收藏家的祖母珍藏品。這名賣家最終將這支54公分高的中國青花天球瓶委託給奧斯納拍賣行出售。

拍賣行的估價專家在經過鑒定評估後認為，花瓶是一件來自20世紀的普通裝飾物，並非罕見的手工藝品，給出的價值在1500歐元至2000歐元間。奧斯納表示，當拍賣目錄在網上公佈後，他便開始產生懷疑，因為這支編號為第36號的花瓶在拍賣前15天的展示中，吸引多達300至400名「興趣濃厚」的買家。

▲一支疑為清乾隆時期的青花天球瓶拍出770萬歐元。（圖／翻攝紅星新聞）

▲拍賣結束後，估價專家因錯估價值而被炒魷魚。（圖／翻攝紅星新聞）

拍賣當天，36號拍品一亮相，競價者出價宛如火箭般迅速拉升，30位買家競相報價，價格從2000歐元飆升至10萬歐元、20萬歐元、50萬歐元，當出價飆升至500萬歐元時，仍有10位買家在競爭，最終，當木槌落下時，一位神秘的大陸買家以770萬歐元獲得了這支花瓶，為最初估價的3885倍，讓在場的工作人員驚訝不已。

這支花瓶不僅打破該拍賣行的成交價紀錄，拍賣結果也讓這名賣家「難以接受」。奧斯納透露，這支花瓶在賣家的家族中流傳好幾代，一家人以前都會在裡面插花，和它一起生活了30年，從未想過它這麼值錢，「她（賣家）感到不安，如果它的售價是15萬歐元，那也不算什麼，但770萬歐元就是另外一回事了。她現在很害怕出現在媒體面前，受到了很大的心理創傷。」

奧斯納還強調，雖然這位專家仍堅稱最初的估價無誤，但市場已經說明一切，這支花瓶實際上可能來自18世紀的乾隆時期，「這位專家犯了一個錯誤。站在他對面的是300位買家，他的評估不可能正確。他曾為我們工作，但（已經）不再為我們工作了。這畢竟是一個嚴重的錯誤。」

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