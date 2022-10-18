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烏克蘭換俘喜迎108名婦女　另有2人堅持留在俄羅斯

▲▼ 17日108名烏克蘭婦女在與俄羅斯交換俘虜後獲釋。（圖／翻攝自烏克蘭幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）Twitter）

▲ 17日108名烏克蘭婦女在與俄羅斯交換俘虜後獲釋。（圖／翻攝自烏克蘭幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）Twitter）

實習記者任庭儀／編譯

烏克蘭17日宣布再次與俄羅斯進行大規模俘虜交換，本次換囚行動共涉及218人，以110名俄羅斯俘虜換回108名被關押在俄的烏克蘭婦女。其中，有2名被安排交換的烏克蘭女囚拒絕遣送提議，並表示願意繼續留在俄羅斯。

綜合外媒報導，俄羅斯共釋放110名烏克蘭婦女，但其中有2名女囚拒絕回烏克蘭，表示要繼續留在俄國。換回的108名烏克蘭婦女中，有96名女兵及12名平民，其中有37人是在5月俄軍入侵馬立波（Mariupol）亞速（Azovstal）鋼鐵廠時投降被俘。烏克蘭幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在社群媒體上發佈影片表示，「我們的國民正在返回家園。」

烏克蘭東部親俄政權頓內茨克（Donetsk）領袖普希林（Denis Pushilin）證實，有 110名俄羅斯人獲釋，其中包括2月以來被烏克蘭扣留的72名水手，換回的人將搭機回到莫斯科，接受醫療及心理上的協助。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在換囚行動後發表演說，感謝促成這場行動的所有人，並敦促軍隊俘獲更多的俄羅斯戰俘，「抓到的俄羅斯俘虜越多，就能越早讓我們的英雄解脫，每個烏克蘭士兵，每個前線指揮官都應該記住這一點。」

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