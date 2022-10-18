俄無人機狂轟基輔！烏軍奮勇持槍射下　英媒曝俄「殘暴將軍」新戰略

▲烏克蘭士兵射下俄羅斯「神風式無人機」。（圖／達志影像／美聯社、推特）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯軍方近日派出多架「神風式無人機」（kamikaze drone）轟炸基輔，烏克蘭官方也釋出了烏軍拿槍射擊無人機的畫面。英國媒體分析指出，派出無人機攻擊基礎建設和住宅區，可能是來自俄軍新任總指揮官「殘暴將軍」蘇洛維金的戰略，目的是以人民為目標灌輸恐懼。

俄羅斯17日上午利用28架神風自殺無人機襲擊基輔，當時正值市民出門上班、上課的時間，至少200處以上的民宅慘遭破壞，此波襲擊造成至少4人死亡、19人輕重傷，其中包括懷有6個月身孕的孕婦。

National Police officers shooting down an Iranian drone.



WE NEED AIR DEFENSE! pic.twitter.com/AvdviH6RhE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 17, 2022

烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）也在推特釋出烏克蘭士兵，試圖用槍將無人機打下的影片，更聲稱這些無人機是伊朗提供的；但伊朗稍早否認提供無人機給俄羅斯。歐盟則表示，若找到伊朗提供武器的證據，將對其做出進一步制裁。

《天空新聞》國際事務編輯瓦格霍恩（Dominic Waghorn）分析指出，神風式無人機又被軍方稱作「潛伏彈藥」，因為它能四處飛行，花一段時間尋找可能目標，而這對於地面上的平民來說，恐懼只會與日俱增，「平民會聽到無人機在頭上嗡嗡作響，但不知道它會墜毀在哪裡，當它發起攻擊時，會引發巨大的爆炸和煙霧。」

▲俄羅斯「神風式無人機」被擊落。（圖／達志影像／美聯社）



瓦格霍恩表示，這一切可能都是俄軍新任總指揮官蘇洛維金（Sergei Surovikin）的戰略，「這些無人機都是在公寓或電力設備附近墜毀，俄羅斯不是以人民為目標灌輸恐懼，就是以基礎設施為目標，而這兩者都屬於戰爭罪。」

事實上，蘇洛維金又被稱作「殘暴將軍」，他曾擔任俄羅斯駐敘利亞指揮官，當時俄軍在當地轟炸了醫院、診所、民房，甚至是聯合國的援助車隊。瓦格霍恩說，「他（蘇洛維金）會做出任何能打擊敵人士氣、恐嚇敵人的事情，而且不考慮是否會犯下戰爭罪。」

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