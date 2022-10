俄無人機狂轟基輔！烏軍奮勇持槍射下　英媒曝俄「殘暴將軍」新戰略

▲烏克蘭士兵射下俄羅斯「神風式無人機」。(圖/達志影像/美聯社、推特)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯軍方近日派出多架「神風式無人機」(kamikaze drone)轟炸基輔,烏克蘭官方也釋出了烏軍拿槍射擊無人機的畫面。英國媒體分析指出,派出無人機攻擊基礎建設和住宅區,可能是來自俄軍新任總指揮官「殘暴將軍」蘇洛維金的戰略,目的是以人民為目標灌輸恐懼。

俄羅斯17日上午利用28架神風自殺無人機襲擊基輔,當時正值市民出門上班、上課的時間,至少200處以上的民宅慘遭破壞,此波襲擊造成至少4人死亡、19人輕重傷,其中包括懷有6個月身孕的孕婦。

National Police officers shooting down an Iranian drone.



WE NEED AIR DEFENSE! pic.twitter.com/AvdviH6RhE