　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍連夜「全境轟炸」！基輔能源設施遭襲竄濃煙　各地斷水斷電

▲▼ 基輔能源設施遇襲，濃煙竄上天際。（圖／路透）

▲ 基輔能源設施遇襲，濃煙竄上天際。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍17日派出28架伊朗製神風自殺無人機，轟炸烏克蘭首都基輔，至少造成4名平民喪生。國際社會紛紛譴責俄軍暴行，但烏克蘭北中南主要城市仍連夜遭受砲擊，各地基礎設施遇襲導致斷水、斷電，基輔上空竄起陣陣濃煙。英國分析，俄軍加速轟炸民生設施，很可能是為破壞烏克蘭能源網絡。

根據《天空新聞》，俄軍對烏克蘭中部及南部主要城市的轟炸18日仍在持續。中部最大城克利福洛（Kryvyi Rih）當局指出，該市北部18日稍早發生爆炸，「我們在避難所。」第聶伯羅市（Dnipro）官員通報，18日有2枚飛彈來襲，導致該市能源基礎設施遭到嚴重破壞，部分地區斷水斷電。

南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）州長維塔利．金（Vitaliy Kim）也證實，夜間轟炸造成傷亡，「尼古拉耶夫晚間再度遭到S-300飛彈轟炸，一棟2層樓建築遇襲，一名男子的遺體在廢墟下被發現，搜救行動仍在繼續。」

北部日托米爾（Zhytomyr）及東北部哈爾科夫（Kharkiv）同樣也發生受砲擊，日托米爾面臨供水及供電中斷，醫院使用緊急發電機；哈爾科夫市長特雷科夫（Ihor Terekhov）則表示，當地時間早晨8時30分左右有人聽見2起爆炸，「5分鐘內發生2次爆炸，根據初步消息，某工業區遭到攻擊。」

▲▼ 尼古拉耶夫（Mykolaiv）一棟住宅遭俄軍導彈襲擊，搜救人員救出民眾的狗。（圖／路透）

▲ 尼古拉耶夫一棟民宅遭俄軍導彈襲擊，搜救人員救出居民愛犬。（圖／路透）

基輔北部18日也傳出爆炸聲響，烏克蘭總統發言人表示，一處能源設施遭受3次空襲，市長也證實，空襲擊中關鍵基礎設施，緊急救援人員正趕往現場。社群媒體上流傳的畫面可見，基輔上空有陣陣濃煙升起。

英國國防部18日公布最新戰情報告指出，俄軍8月以來在戰場上頻頻受挫，目前更傾向打擊民生基礎設施，而非軍事目標，本月10日以來持續加速對烏克蘭各地的遠程打擊，以巡弋飛彈、地對地防空導彈及伊朗提供的Shahed-136無人機進行轟炸，主要目的很可能是對烏克蘭能源分配網絡造成廣泛破壞。

另一方面，烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）指控，札波羅熱核電廠2名高級主管17日遭俄軍綁架，截至目前下落不明。該公司先前指出，俄軍轟炸向核電廠供電的變電所，導致核電廠最後一條外部電路被切斷。

►俄無人機狂轟基輔！烏軍奮勇持槍射下　英媒曝俄「殘暴將軍」新戰略
►俄Su-34墜毀民宅！炸出超巨火球「吞噬公寓」13死　飛行員跳傘逃命
►基輔公寓慘遭俄軍無人機突襲　6個月孕婦慘死！美國譴責：是戰爭罪

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
17歲少女被逼玩疊疊樂　輸到全身脫光遭性侵
快訊／黃義交墜樓前還與家人見面　相驗結果「出血性休克」
「大溪豆干節」辣妹SM抽打屁股！　12女狂搖畫面曝
趕行程闖紅燈　陳時中道歉：罰單來立刻繳清
詭異！一覺醒來帳戶6.7萬變200元　業者曝真相：要小心
郭彥均收工沒回家！　老婆「摔碎婚紗照」：離婚算了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一帶一路欠下1280億！肯亞翻臉「不履行中國合約」　巨債恐難償還

俄無人機狂轟基輔！烏軍奮勇持槍射下　英媒曝俄「殘暴將軍」新戰略

金正恩專用列車內部曝！　清涼露肉發豪語：讓人民吃狗肉、喝香檳

俄軍連夜「全境轟炸」！基輔能源設施遭襲竄濃煙　各地斷水斷電

英相特拉斯為「減稅計畫錯誤」致歉　誓言帶領保守黨到下次大選

5歲女童被割喉　臨死前哀求「我一直很乖」仍被狠媽親手勒死

停車誤踩油門！下秒暴衝「騎上」賓士　40萬人看傻：怎麼上去的？

大阪環球影城「不明人骨」身分曝！死亡至少2年　竟出現詭異巧合

自由之家：台灣網路自由全球第5「亞洲最佳」　中國連8年墊底

直播大喊「我們都會死」　BMW飆速230狠撞貨車！全車4人拋飛斃命

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

一帶一路欠下1280億！肯亞翻臉「不履行中國合約」　巨債恐難償還

俄無人機狂轟基輔！烏軍奮勇持槍射下　英媒曝俄「殘暴將軍」新戰略

金正恩專用列車內部曝！　清涼露肉發豪語：讓人民吃狗肉、喝香檳

俄軍連夜「全境轟炸」！基輔能源設施遭襲竄濃煙　各地斷水斷電

英相特拉斯為「減稅計畫錯誤」致歉　誓言帶領保守黨到下次大選

5歲女童被割喉　臨死前哀求「我一直很乖」仍被狠媽親手勒死

停車誤踩油門！下秒暴衝「騎上」賓士　40萬人看傻：怎麼上去的？

大阪環球影城「不明人骨」身分曝！死亡至少2年　竟出現詭異巧合

自由之家：台灣網路自由全球第5「亞洲最佳」　中國連8年墊底

直播大喊「我們都會死」　BMW飆速230狠撞貨車！全車4人拋飛斃命

法拍屋點交驚見白骨！下秒詭異氣爆　往樓上看竟還有一具焦屍

電腦動畫還原300年前圓明園盛景　海晏堂十二生肖噴水池再現

吳慷仁不跟邵雨薇走紅毯　曝「貼心原因」：這樣比較好

赴日必備西瓜卡APP超方便！手機綁定信用卡儲值付款　計程車、買藥妝都OK

桃園男「神仙縱走」墜150米山谷喪命　警消26人接駁搬運下山

雨下不停…窗前出現「白嫩心碎汪」快哭了　爸無奈：看我也沒用

獨家茶咖啡、手作甜點是里民最愛！質樸咖啡廳藏身台中靜謐住宅區

民進黨小編製哏圖諷林姿妙　王世堅痛批「幫倒忙」：刻意挑起戰爭

東北季風+颱風外圍環流肆虐　信義鄉埔里鎮路樹倒塌...阻礙交通

月入不到4萬扛房貸！小資女求問「怎減輕負擔」　網狂喊3個字

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

國際熱門新聞

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

環球影城「人骨」死至少2年　竟有詭異巧合

即／俄羅斯Su-34戰機墜毀　葉伊斯克公寓起火

人體運毒「吞209包搖頭丸」！毒袋破掉慘暴斃

寶寶10個月僅7.4kg　發現竟是女傭偷下藥

一截肉棒沖上岸　專家揭驚人真相

老師列殺人名單　小學生發現自己名字嚇壞

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

法12歲箱屍少女曾遭性侵虐待　主嫌為24歲女遊民

中國人不耐煩　習近平開戰風險更高

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

「中國龍」慶出獄　池袋百人大亂鬥

金正恩當慈父「愛的撫摸」讓北韓學生僵住

他「辱華」播國歌遭退學！韓校方：支持一中

更多熱門

相關新聞

俄無人機轟基輔　英媒：俄指揮官新戰略

俄無人機轟基輔　英媒：俄指揮官新戰略

俄羅斯軍方近日派出多架「神風式無人機」（kamikaze drone）轟炸基輔，烏克蘭官方也釋出了烏軍拿槍射擊無人機的畫面。英國媒體分析指出，派出無人機攻擊基礎建設和住宅區，可能是來自俄軍新任總指揮官「殘暴將軍」蘇洛維金的戰略，目的是以人民為目標灌輸恐懼。

俄Su-34墜毀民宅！超巨火球吞噬公寓13死

俄Su-34墜毀民宅！超巨火球吞噬公寓13死

馬斯克：俄為這地方動用核武引爆3戰

馬斯克：俄為這地方動用核武引爆3戰

基輔遭俄軍無人機突襲　美國譴責：是戰爭罪

基輔遭俄軍無人機突襲　美國譴責：是戰爭罪

棺材就要運回來了！　普丁動員菜鳥新兵當砲灰

棺材就要運回來了！　普丁動員菜鳥新兵當砲灰

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏烏俄

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

51歲古天樂驚證實「神經全壞死」！急入院動手術

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

《我可能不會愛你》拿鐵驚爆婚變！

牛角燒肉登台20周年推優惠

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

林襄「大膽全裸」超猛彩蛋照曝光！

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

好市多卡被北富銀搶親！　國泰世華失合約：持續洽談中　

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面