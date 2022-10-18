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台北熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」　最高可拿2000元！

▲▼柯文哲出席熊好券2.0意願登記起跑記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲出席熊好券2.0意願登記起跑記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲於今年7月召開振興方案記者會，其中最受矚目的「熊好券2.0」遲遲未上線；柯文哲18日上午公布，此次「熊好券」共有6種票券，共發行69.6萬份，今下午開放填寫意願登記，至10月24日下午6時截止登記，預計25日辦理線上抽獎，11月4日派券，可使用至12月18日為止。

台北市18日宣布，此次推出的「台北熊好券2.0」，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券及農好券，共計有6種票券，發行69.6萬份，其中以市集券來看，一共分成4項票券，包括市場券4張、夜市券3張、地下街券2張、通用券1張，面額皆是100元；而此次也不同於以往，登記時不用再排列優先順序，而是直接從6種票券中選取2種。

▲▼台北熊好券2.0。（圖／台北市政府提供）

「台北熊好券2.0」將於今（18）日下午開放填寫意願登記，至10月24日下午6時截止登記，且此次登記方式不同於前次，除了現有的台北通APP之外，還新增可透過健保卡、自然人憑證、台北通（卡）會員上網登記，此外北市府也與統一便利超商合作，民眾可於ibon機完成意願登記。

台北市政府指出，「熊好券」與去年同樣採用數位票券模式，預定10月25日在律師見證下辦理線上抽獎，10月24日前已註冊成為台北通APP會員之中獎民眾，可於當日下午獲得票券；至於採上網或透過ibon機登記中獎民眾，則在11月3日晚上0時前註冊成為台北通APP會員，系統將於11月4日進行派券，如未能於前開期限完成註冊者，將視為自動放棄。

熊好券中獎者可於10月25日取得票券當日，即可開始消費，活動時間至12月18日晚上0時止，未使用完畢者將由系統全數回收。

▲▼台北熊好券2.0。（圖／台北市政府提供）

柯文哲致詞時表示，疫情加上俄烏戰爭導致通貨膨脹，貧富懸殊效果明顯，如何紓困疫情中受害的底層民眾，成為社會局很大的工作；以國外案例來看，除了振興之外，更重要的是過程中讓台灣產業轉型，E化是沒有辦法走回頭路的，一定要繼續做下去。

柯文哲指出，去年「熊好券1.0」發了5.53億，分析後得知倍數效果為1.72倍，創造出9.52億產值；但北市府做檢討報告後得知，去年有一個最大問題為「大者恆大」，如果該產業本來就E化順利，發放「熊好券」時就會使該企業受益更大，因此連鎖店成為熊好券最大受益者。

柯文哲提及，此次要分2部分思考，包括如何輔導中小企業E化，過去有編列2年2000萬數位天使概念，但參考新加坡大約1年新台幣4億元預算來看，要思考得用多大力道協助，以及要如何使「熊好券2.0」更好用。

▲▼台北熊好券2.0。（圖／台北市政府提供）

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