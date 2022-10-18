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2歲童染疫逝半年！恩恩爸「協尋侯友宜」：沒得到真相，我沒有平靜

▲▼中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲2歲男童恩恩確診，苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（資料圖／記者黃彥傑翻攝）

記者崔子柔／綜合報導

新北市中和2歲男童「恩恩」4月染疫重症病逝，恩恩爸不斷追查是否有延誤送醫情形，對新北市府心懷不滿，他昨（17）日指出，恩恩離開快要半年，「請大家協尋6/21號對著全國民眾說要負起責任的侯友宜先生！此時此刻，我還沒有得到真相，我沒有平靜」。

恩恩爸在臉書發文表示，恩恩離開後的這將近半年時間，他每天都在麻痺和悲傷中度過，每到下班離開公司，坐上駕駛座關上車門時，他都對著恩恩的汽車座椅說，「爸爸下班囉，我們一起回家吧！」

恩恩爸提到，引擎發動後，他的思緒就被拉回帶著恩恩出去玩耍的快樂時光，但轉瞬間又是巨大的失落感襲來，他只能默默流下淚水，「為什麼平安照顧一個寶貝長大這麼難？為什麼想好好安居樂業的要求這麽難？為什麼想要知道81分鐘救護車的真相這麽難？」

恩恩爸最後喊話，「請大家協尋6/21號對著全國民眾說要負起責任的侯友宜先生！此時此刻，我還沒有得到真相，我沒有平靜！」

恩恩爸質疑有延誤就醫情形，持續追查「消失的81分鐘」，要求市府公布所有求救音檔，卻屢遭刁難，事件不斷延燒，新北市長侯友宜6月曾說「我會反省檢討，我會負起全部責任」。

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