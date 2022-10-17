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獲極右派支持　瑞典溫和黨黨魁克里斯特森當選總理

▲▼瑞典保守派領袖克里斯特森（Ulf Kristersson）17日在國會當選總理。（圖／翻攝自Facebook／Ulf Kristersson）

▲瑞典保守派領袖克里斯特森（Ulf Kristersson）17日在國會當選總理。（圖／翻攝自Facebook／Ulf Kristersson） 

文／中央社

瑞典保守派領袖克里斯特森（Ulf Kristersson）今天在國會當選總理，這是第一次有新政府首長獲得極右派瑞典民主黨（Sweden Democrats）支持。

法新社報導，58歲的克里斯特森日前宣布他所屬的溫和黨（Moderate Party）與基督教民主黨（Christian Democrats）、自由黨（Liberal Party）組成3黨聯合政府的協議，今天在重要盟友瑞典民主黨支持下，他以176張贊成票、173張反對票當選總理。

4黨提出一份62頁的合作藍圖，要求大舉打擊犯罪和移民，以及建設新的核子反應爐等。

瑞典民主黨黨主席奧克松（Jimmie Akesson）告訴國會，雖然瑞典民主黨偏好加入政府並握有內閣職位，但政府奉行的政策才是最重要的。

奧克松說：「重要的是政府做什麼，而非政府的樣貌。」

傳統上，這4黨在幾項關鍵政策領域意見分歧，如今4黨組成聯合陣線，並在協議中做出重大讓步，主要是為了滿足極右派的要求。

瑞典民主黨是瑞典9月11日選舉的大贏家，以20.5%的創紀錄得票率一舉成為國會第2大黨。

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