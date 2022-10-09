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婦產科狼醫性侵147女！美總統參選人之妻也受害　醫院拿52億和解

▲周三晚哈登獲交保後，離開法庭時的畫面。(圖／達志影像／美聯社)

▲婦產科「白袍淫醫」性侵147女，美總統參選人之妻也受害。(圖／達志影像／美聯社)

記者趙蔡州／綜合報導

美國知名哥倫比亞大學暨附設醫院數年前發生性醜聞，一名婦產科醫生被上百名女子指控性侵及性騷擾等罪嫌，校方近日宣布已經與147名受害女子達成和解，其中包含曾參加美國民主黨總統初選的參選人楊安澤之妻盧艾玲，以及多名未成年少女，和解金額高達1.65億美元（約新台幣52.3億元）。

根據CNN報導，婦產科醫生哈登（Robert Hadden）曾在紐約哥倫比亞大學歐文醫療中心（CUIMC）任職，2012年離職，2016年被數名女子提告強行觸摸及三級性侵，儘管當時他已經認罪，卻並未坐牢，直到2020年又因6項性侵罪遭到逮捕及起訴，受害人包含美國民主黨總統初選的參選人楊安澤之妻盧艾玲。

盧艾玲曾在媒體披露哈登的行為，她形容「他（哈登）是一名連續的獵食者，他把我當成了他的獵物」。許多受害者出庭證稱，哈登會在陰道檢查時，在沒有必要的情況下，用手指插入患者私處，甚至偷舔患者的陰部。

負責此案的檢察官曾在記者會上直言，哈登就是穿著白袍的淫魔，專挑沒有戒心的受害人，當年包括當年他負責接生的一名少女。

哥倫比亞大學歐文醫療中心7日宣布，他們已經與哈登所傷害的147名受害者達成和解，和解金額高達1.65億美元，「對於哈登的病人所遭受的痛苦，我們非常遺憾，希望這個和解的決定能夠為所有受到傷害的女性提供支持」、「所有願意站出來的人都應該受到表揚」。

哥倫比亞大學2021年才與另外79名遭哈登性侵的女子達成和解，當時協議的和解金額為7150萬美元（約新台幣22億元）。

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