爆乳妹「屁股長胸上」大到不科學！1張照吸萬人朝聖　本尊被神出

▲seoulasuna實在太兇了。（圖／翻攝自IG／seoulasuna，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

一名南韓正妹「seoulasuna」外型甜美，而她胸前的巨乳更是大到不科學，讓人瞬間有「屁股長在胸上」的錯覺，翻開她的IG，各種火辣視角與撩人姿勢映入眼簾，也狂吸大票老司機朝聖。

擁有19.2萬粉絲的「seoulasuna」，經常在社群網站上曬出惹火照，只見她皮膚白皙、五官精緻，穿著走得是性感火辣路線，不吝以各種角度展現自己的傲人優勢，不過在魅惑之餘，她偶爾也會做出一些搞怪動作與表情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1天前，她PO出一張歪頭照，儘管姿勢有些詭異，但兩座「巨大雪山」呼之欲出，引來超過1.8萬人按讚，許多粉絲洗版留言，「我終於找到，最完美放頭的位置了」、「太漂亮了」、「想給妳大大的吻」、「怎麼樣才能得到妳」。

不僅如此，seoulasuna也曾被有心人士盜過照片，掰說是台灣高材生正妹，但因為她的雙峰辨識度超高，立刻被網友打臉。

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵



[內有折扣碼] 1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡 4種人超適合



[免會員，快速結帳] 超划！150抽衛生紙「1包不到12元」 整年份買好買滿



[免會員，快速結帳] 「4000g妙管家洗衣精」抗菌防蟎 4大罐只要399

[免會員，快速結帳] 來自台東「日出頂級鮮蛋」 7道檢驗！360度零死角洗選