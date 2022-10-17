公總就在旁邊！蘇揆3問林姿妙受災路段耍官威？　交長緩頰

▲交通部長王國材出席立法院交通委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

超大豪雨狂炸宜蘭，台7線北橫公路多路段坍方，行政院長蘇貞昌昨(10/16)在中央災害應變中心與宜蘭縣長林姿妙視訊連線，林提出希望加速台7線搶通，蘇揆3度詢問哪個路段？林一度語塞答不出來，不過因公路總局人員也在，交長王國材今出席立院被媒體詢問蘇揆是否耍官威，王澄清中央地方一致，很努力把旅客送出來。

宜蘭16日凌晨超大豪雨連連，蘭陽溪水暴漲，台7線位於宜蘭縣大同鄉英士路段邊坡大量土石坍滑，雙向交通阻斷。行政院長蘇貞昌10/16下午視察中央災害應變中心時，當場與宜蘭縣長林姿妙視訊連線，林會中提出希望加速台7線搶通，但面對蘇揆3度詢問是哪個路段？林一時語塞答不出來。

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▲蘇貞昌與林姿妙、花蓮官員連線。（圖／記者黃國霖攝）

林姿妙隨後查看資料才說「86K道路中斷」。交通部代表隨即幫忙補充說，林縣長反應台7線是在宜蘭縣大同鄉86公里英士路段，這部分公路總局正在搶通中，預計今天下午5點可以搶通。

交通部長王國材今出席立法院交通委員會受訪時被媒體詢問「公總人員就在旁邊，蘇揆卻詢問林姿妙，是否耍官威」，王國材則回應指出，不管是中央或地方，都非常關心災情，這次重點在宜蘭大同鄉，中央和地方都是一致的，很努力要趕快把受困遊客送回來。

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