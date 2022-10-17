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清晨6點就塞！汐止迎「交通最黑暗一天」　在地人哀號：全面癱瘓

▲▼新北汐止大塞車。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

▲汐止大同路清晨6點多就出現車潮。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

記者莊智勝／新北報導

受到颱風尼莎外圍環流及東北季風共伴效應影響，東部及北部降下暴雨，其中汐止災情慘重，多處傳出積淹水情形，甚至伯爵山莊昨(16日)還傳出土石坍方；今(17日)雙北正常上班課，汐止交通因受到水門關閉、及大雨影響，清晨6時許就開始出現塞車，連通台北市的大同路、康寧街都塞到動彈不得。

新北市汐止區昨降下豪雨，累積雨量突破400毫米，基隆河水位也跟著暴漲升高，多處道路、涵洞傳出積淹水情形，為避免災情進一步擴大，昨深夜吉林街水門就已關閉，今晨雨勢持續，水門仍未開放。

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今早北部仍下著大雨，受到部分道路封閉、及民眾預期心理影響，汐止一早6點就開始出現車陣，不少在地民眾於臉書社團「汐止集團」回報，「康寧街6點35分就已經塞車了，湖前街口往東湖，塞了半小時，終於過了中興路口」、「康寧街、明峰街動彈不得」、「新台五路早上7點比平常塞，預計晚點會更黑暗」、「剛坐火車看到，大同路往南港塞到汐科」、「樟樹一二路到工建路已全面癱瘓」、「不到7點就出門，幸好壓線到校」、「汐止交通最黑暗一天，全面癱瘓！」

目前警方也已經出動，在汐止各大路口冒雨指揮交通，提醒民眾遵守交通規則、小心慢行。

▼汐止吉林街水門今封閉未開。（圖／翻攝新北市議員廖先翔）

▲▼新北汐止大塞車。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

▲▼新北汐止大塞車。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

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