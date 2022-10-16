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柯文哲喊話「台灣要自立自強」！林穎孟譏：爽片看太多

▲▼台北市議員林穎孟。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市議員林穎孟。（圖／記者劉昌松攝）

記者閔文昱／綜合報導

中共「二十大」16日上午在北京開幕，中共總書記習近平表示，決不承諾放棄使用武力。面對習近平的政治報告，民眾黨主席柯文哲表示，「一個國家的存在不能只依賴其他國家善意，還是要自立自強才可以。」對此，無黨籍台北市議員林穎孟則直言，柯文哲「爽片看太多」，以為自己可以單槍匹馬擊退邪惡大軍。

針對習近平說一定會實現統一台灣，且不會放棄使用武力等，柯文哲回應，武統本來就是台灣要面對的可能的威脅，整個國防還是要準備好，這也是他不斷提及的，「抗中保台不能只有口號」，自己實際指揮這幾年的萬安演習，非常清楚台灣對戰爭沒有好好準備，「一個國家的存在不能只依賴其他國家善意，還是要自立自強才可以。」

▲中國國家主席習近平今（16）日中共第20次全國代表大會演說時，重申不會承諾放棄武統台灣。（圖／翻攝自央視新聞）

▲習近平重申，不會承諾放棄武統台灣。（圖／翻攝自央視新聞）

林穎孟16日下午在臉書發文表示，習近平的聲明明顯揭示著，台灣不管下跪討好或抬頭挺胸，不管什麼政黨執政，都無法改變習近平的規劃，「習近平就是要侵台，沒得維持現狀。台灣無論什麼政黨執政，都要做準備。」她認為，若台灣有政黨領袖將這些準備工作嗤之以鼻、嘲笑、逃避，那很顯然將致台灣於國際不利處境。

對於柯文哲「不能依靠他國善意，要自立自強」的說法，林穎孟批評，這是莫名其妙的二選一，好像台灣只能自立自強，不能靠其他國家，明顯是將台灣國際孤立化的錯誤論述，「實際上，台灣本來就必須同時積極依靠其他國家，同時也要自己變強，這兩件事情沒有衝突。」

▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者杜冠霖攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者杜冠霖攝）

林穎孟質疑，「柯文哲難道無雙爽片看太多，以為自己可以單槍匹馬擊退邪惡大軍？」她說，現實世界，台灣自己要變強，當然更要有強大的聯盟，一起合作才能抵抗惡勢力。亦即，台灣需要爭取與周邊印太自由民主國家建立防禦聯盟，同時要強化自我防衛實力。

林穎孟強調，柯文哲至今只會譏笑抗中保台是口號，台灣沒做好戰爭準備，但其實柯文哲根本沒有資格指著別人罵沒準備，「北市府轄下三個預算，兵役局、警察局、教育局有全民防衛動員、民防系統、全民國防教育，柯文哲任內根本沒有仔細改善，且涉及需要與中央討論的地方，過去他參與中央行政院會會議，也沒提過一次這類議題。」

林穎孟提醒，柯文哲在民防市政沒做準備，言論上又老是主打孤立台灣的語言，呼應習近平的「反外國干涉」，這是所有台灣人民應該要小心的。

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