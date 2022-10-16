市長終於回來了！柯文哲南下輔選被議員罵爆　取消台中2行程返台北

▲民眾黨主席柯文哲替南投縣議員輔選。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

尼莎颱風與東北季風共伴效應影響北台灣地區，台北市豪雨災情頻傳，但身為台北市長的柯文哲卻南下外縣市，替民眾黨南投縣、台中市議員參選人輔選；媒體兩度詢問柯文哲要不要提早回台北，但柯仍堅持不回，遭到許多議員批評。對此，民眾黨16日晚間說明，柯文哲原訂傍晚的掃街行程取消，並返回台北市。

民眾黨16日晚間6時轉述，柯文哲原訂本日傍晚在台中陪參選人掃街，還有晚上在一中街商圈徒步掃街行程將取消，並且返回台北。

面對九合一選戰將至，柯文哲不斷利用假日時間離開台北市，以黨主席身份全台走透透，替民眾黨縣市首長、縣市議員參選人站台輔選；柯文哲15日早上待在台北市、晚上替新竹市長參選人高虹安站台；16日更是到南投縣、台中市替縣市議員參選人拉抬選情。

柯文哲原訂16日上午陪同南投縣議員參選人徒步掃街，當時被問到台北市災情狀況如何？柯文哲表示，現在由台北市副市長彭振聲坐鎮台北，因為透過LINE都很清楚，且早上已對彭振聲、北市消防局長吳俊鴻下令，「台北有大雨特報我知道，我們都有掌握狀況。」

柯文哲下午1時到台中市替市議員參選人聯合催票，又再度被媒體詢問要不要提早返回台北？柯文哲仍說，一個比較健全的政府，不管長官在哪裡，所有底下人員都能按照SOP自動自發進行，才是一個比較文明國家的做法。

柯文哲下午2時出席大里社區國防推廣教育活動「小小阿兵哥體驗營」、下午3時到紫微宮參拜，下午4時搭乘民眾黨台中市黨部新款宣傳車，出席台中市議員參選人林欣德競選總部開幕茶會；並原訂下午5時40分陪同議員參選人車隊掃街、晚間8時30分一中街商圈徒步掃街，但目前行程已取消。

▼民眾黨主席柯文哲16日下午則到台中市站台。（圖／民眾黨提供）