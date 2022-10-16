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2022桃園媽祖昇天祭「食福宴」多一味！　吸引參選人到場搶票

▲2022桃園媽祖昇天祭「食福宴」多一味！

▲媽祖娘娘從閩臺宮出發並率領各宮廟陣頭，至八德區藝文廣場。（圖／八德區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園媽祖昇天祭16日於八德區藝文廣場展開，除了隆重的迎神、昇天祭祭祀大典，並席開百桌食福宴，吸引千人參加，是移居桃園的馬祖人年度盛會。由於適值選戰期間，桃園市、連江縣兩縣市長候選人，以及八德區市議員參選人都到場拜票，會場「加油、凍蒜聲」四起，充滿濃厚選舉味。

▲2022桃園媽祖昇天祭「食福宴」多一味！

▲2022桃園媽祖昇天祭。（圖／記者楊淑媛攝）▼市長鄭文燦出席桃園媽祖昇天祭。。（圖／八德區公所提供）

▲2022桃園媽祖昇天祭「食福宴」多一味！

市長鄭文燦於出席活動指出，桃園是馬祖鄉親的第二個故鄉，在桃園定居的馬祖鄉親將近5萬名，可說是馬祖人最多的城市。桃園市政府自2015年舉辦「2015馬祖文化美食節」暨「2015媽祖昇天祭」，後來於2017年合併為「桃園媽祖昇天祭」。

▲2022桃園媽祖昇天祭「食福宴」多一味！

▲2022桃園媽祖昇天祭「食福宴」吸引候選人到場搶票。（圖／記者楊淑媛攝）

去年受疫情影響，停辦文化美食節活動，而今年延續以往，重新復辦「食福宴」，並由八德區公所及桃園市馬祖同鄉會共同合辦，讓桃園鄉親及民眾在桃園可以用味蕾體驗到最具特色的馬祖文化。

▲2022桃園媽祖昇天祭「食福宴」多一味！

八德區公所指出，今天活動一早由媽祖娘娘花車率領各宮廟陣頭，從閩臺宮出發迎神至八德區藝文廣場，抵達會場時進行媽祖安座及祭祀祈福大典，由桃園市副市長高安邦擔任主祭官，市長鄭文燦約莫於11點左右抵達會場。

▲2022桃園媽祖昇天祭「食福宴」多一味！

包括國、民兩黨桃園市長候選人張善政、鄭運鵬，以及桃園市新創會前理事長曹爾居代表其兄長、國民黨連江縣長候選人曹爾元、和國民黨連江縣長候選人王忠銘以及民進黨候選人李問、八德區長黃全成、桃園市馬祖同鄉會理事長邱靖舜、馬祖關懷協會理事長曹秋萍等人士都陸續到場。

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