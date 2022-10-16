土石流警戒再擴大！3縣市紅色警戒　桃園復興「防大規模崩塌」

尼莎颱風今午最逼近台灣，加上東北季風影響，北部、東北部出現猛烈雨勢，住在汐止的網友稍早貼出現場照片，只見馬路上全都是黃色的積水，雨水挾帶泥土，將馬路全都染色，此外，有輛休旅車還被困在馬路中，水深超多半個車身，車主連忙開車汽車而逃；還有網友貼出家裡淹水的影片，無奈嘆「已經淹到小腿了」。