土石流警戒再擴大！3縣市紅色警戒　桃園復興「防大規模崩塌」

▲土石流警戒再擴大，桃園復興慎防大規模崩塌。（圖／農委會水保局提供）
記者楊惠琪／台北報導
受颱風尼莎挾帶豪大雨影響，農委會水土保持局今（16日）下午持續針對台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、基隆市、花蓮縣、新竹縣等縣市，發布土石流及大規模崩塌警報，桃園市復興區華陵里要慎防大規模崩塌，總計土石流紅色警戒16條、黃色警戒77條、大規模崩塌紅色與黃色警戒各1處。
土石流紅色警戒區域集中宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、太平村、桃園市復興區華陵里、三光里，以及新北市瑞芳區上天里。黃色土石流警戒包括台北市士林區、宜蘭縣大同鄉、桃園市復興區、基隆市暖暖區、新竹縣尖石鄉、花蓮縣秀林鄉，新北市則包括三芝區、三峽區、雙溪區、平溪區、汐止區、新店區等。
至於大規模崩塌紅色警戒分布在桃園市復興區華陵里，大規模崩塌黃色警戒分布於新竹縣尖石鄉秀巒村，水保局提醒民眾儘速配合地方政府進行撤離或暫時疏散避難。
水保局指出，紅色警戒則是實際降雨已達土石流警戒基準值，地方政府應勸告或強制其撤離，並進行適當安置；黃色警戒為預測雨量大於土石流警戒基準值，地方政府應進行疏散避難勸告。詳情可參考土石流防災資訊網。
★16條土石流紅色警戒分布於：3縣（市）3 鄉（鎮市區）6村（里）。
宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、太平村
桃園市復興區羅浮里、高義里、義盛里
新北市瑞芳區上天里
★77條土石流黃色警戒分布於：7縣（市）14鄉（鎮市區）35村（里）
臺北市士林區溪山里
宜蘭縣大同鄉茂安村、四季村、寒溪村、復興村
桃園市復興區高義里
基隆市暖暖區暖東里、碇內里、過港里
新北市三芝區店子里、圓山里
新北市三峽區金圳里、插角里
新北市雙溪區泰平里
新北市平溪區菁桐里、薯榔里、嶺腳里、南山里、新寮里、十分里
新北市汐止區烘內里、長青里、茄苳里、保新里、東山里
新北市新店區雙坑里
新竹縣尖石鄉秀巒村、玉峰村
花蓮縣秀林鄉文蘭村，壽豐鄉池南村
★大規模崩塌紅色警戒分布於：桃園市復興區華陵里
★大規模崩塌黃色警戒分布於新竹縣尖石鄉秀巒村
▲土石流警訊。（圖／讀者提供）
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