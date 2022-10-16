俄「徵兵官員」離奇亡！陳屍自家庭院圍籬旁　曾打過車臣戰爭

▲負責執行動員令的俄軍中校馬利克（Lt-Col Roman Malyk）離奇身亡。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯49歲中校馬利克（Lt-Col Roman Malyk）14日被發現陳屍在自家庭院的圍籬旁邊，且「情況可疑」。值得注意的是，他曾打過車臣戰爭，生前負責現居地、也就是濱海邊疆區普里莫爾斯基（Primorsky）的動員令執行，安排後備役軍人入伍相關事宜。

馬利克已婚，並與太太育有2子。當地媒體報導，當局已經展開刑案調查，釐清究竟是自殺或他殺。不過，親友強烈反對輕生說法，他們形容馬利克「是一個堅強且勇敢的人」，即使經歷嚴酷戰火及重大損失，都沒有被擊垮，「他在城市裡以誠實和正直聞名，並且因此受到尊敬」。

俄羅斯總統普丁9月頒布動員令，預計徵召30萬名後備役軍人，在國內引發逃難潮，成千上萬人急奔海外。官員在警方護送下，四處強行徵召根本沒受訓的人，明顯違反規定，導致民怨日益高漲，全俄各地70處徵兵中心或辦公室都遭攻擊。

本月稍早，附近哈巴羅夫斯克地區（Khabarovsk）的41歲徵兵官員萊科（Yury Laiko）遭到革職，他被指控瘋狂徵召上千名後備役，但其中半數都「不適合服役」。

▲俄羅斯併吞烏克蘭四州。（圖／ETtoday影音新聞中心製作）