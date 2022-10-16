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尼莎颱風跟台灣很有緣！尼莎3世2017年曾登陸　「4世擦邊球」

▲▼尼莎颱風擦邊球。（圖／翻攝天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

▲尼莎颱風擦邊球經過。（圖／翻攝天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

記者李姿慧／台北報導

尼莎颱風持續增強，明天(10/17)轉中颱，氣象局表示，尼莎颱風估不發布陸上警報，最快今晚前後解除海警，不過將帶來劇烈雨勢，明天可能啟動大規模或劇烈豪雨事件，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則點出「尼莎」跟台灣很有緣，尼莎3世是2017年第一個登陸台灣的颱風，今年尼莎4世則是擦邊過。

尼莎颱風與東北季風影響，為台灣帶來驚人雨量，截至上午10時許，宜蘭縣大同鄉樂水分校2日內已累積813毫米，臺北市擎天崗則已累計771.5毫米，宜蘭縣大同鄉梵梵派出所則出現716毫米累積雨量，北市陽明山也有592.5毫米。

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天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，尼莎颱風逐漸增強，暴風圈還會再擴大，週日白天通過台灣南方近海，週日夜晚冷高壓南下，東北季風增強，週一尼莎位於台灣西南方，此時將是共伴效應最明顯時刻。

台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，2017尼莎3世也跟台灣相當有緣，是當年第1個登陸台灣（宜蘭蘇澳）的颱風，今年的尼莎４世則是擦邊過。

▲▼尼莎颱風。（圖／氣象局）

▲尼莎颱風。（圖／氣象局）

氣象局今上午也指出，尼莎颱風預測將不會發布陸上警報，暴風圈不會觸陸，預計今晚解除海警，不過外圍環流和東北季風影響，明天將帶來豪雨和超大豪雨，不排除明天啟動大規模或劇烈豪雨事件作業。

根據紀錄，尼莎2017登陸，後續緊接海棠颱風也接力登陸台灣，兩颱風期間在南部山區與平地出現強烈降雨，強烈降雨造成台南、高雄及屏東等地的河川與區域排水水位暴漲，淹水災情共340餘處，分布在南部8個縣市。颱風期間造成60萬戶停電，16級強風吹垮花蓮民營和平電廠輸電鐵塔，使全國面臨近年最大供電挑戰。據統計，全臺有111人受傷。

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