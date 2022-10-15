全聯結完帳發現少算錢！她一舉動讓店員笑了　超暖故事1.3萬人讚爆

▲女子回家後才發現，結帳時店員少算錢，於是再度折返。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／柯振中報導

如果結帳發現店員少算錢，你會怎麼做？一名女子日前到全聯福利中心購物，期間購買了6顆奇異果、其他產品，結完帳回家才發現金額少算，而女子後來的暖舉，除了讓店員激動致謝，也有超過1.3萬網友狂讚「您真棒」。

這名女子在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」分享，她日前到全聯購買了6顆奇異果，以及其他商品，結帳時使用禮券支付，因此沒有注意到什麼問題。

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直到回家吃飽飯後，女子開始整理物品，才想到結帳金額不對勁，於是核對電子明細，結果真的不出她所料，收銀員少算了5顆奇異果的錢，於是趕緊跑回去一趟，將5顆奇異果的帳結清。

因為結帳時沒有注意店員的長相，女子花了一段時間，才找到當時負責的收銀員，同時告知對方「結帳少算錢」，並將差額補足。收銀員聽完後，十分激動地致謝，因為身體不適，當天上班狀況不佳，光是中午就賠了200多元，如果女子沒有折返，都還沒發現自己少算錢。

▼女子找到了當時結帳的店員，告知對方少算錢，並將差額補給對方。（示意圖／記者周宸亘攝）



女子提到，談話過程中，收銀員的臉色確實不佳，因此離開前她也向對方說了句「辛苦了」，同時十分感嘆，以往都是被多算錢，這是第一次發生少收錢的事情，「看到大姐疲憊的臉上對我露出了笑容，希望她下班回家後能好好休息。」

女子的暖舉曝光，瞬間引起許多討論，也有超過1.3萬名網友按讚、留言稱讚，「誠實又有同理心，您很讚」、「您真棒，好善良」、「我之前遇到多找我一百塊，回去發現又馬上跑去全聯還她」、「善良的你真棒！終於看見溫暖的文章了，能將心比心的人最棒了」、「天氣這麼冷，妳怎麼這麼溫暖？」

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