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快訊／今增77死「BA.5疫情以來次高」　今本土+43478

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增43,478例本土個案，32例境外移入，另確診個案中新增77例死亡。單日77死創下這波BA.5疫情從8月中旬以來次高記錄，最高紀錄出現在昨天，單日80死。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土病例比昨天略降，和上週六同日相比下降2.2%。針對疫情趨勢，莊人祥受訪補充，13日起邊境開放，估計對本土疫情影響不大，現在主要是雙十連假後的效應影響考量，初步觀察高峰應該落在上週，本週疫情趨勢有稍降，至於是否確實往下，還要等下週二、週三病例通報狀況比較準確，至於是否離高原期還要觀察。

▲▼指揮中心公布10/15確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心公布確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之43,478例本土病例，為19,639例男性、23,828例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,324例)，臺中市(5,486例)，高雄市(4,661例)，桃園市(4,475例)，臺北市(4,301例)，臺南市(3,437例)，彰化縣(2,294例)，屏東縣(1,443例)，新竹縣(1,103例)，雲林縣(1,086例)，苗栗縣(1,060例)，新竹市(961例)，宜蘭縣(823例)，嘉義縣(750例)，南投縣(742例)，基隆市(711例)，花蓮縣(584例)，嘉義市(533例)，臺東縣(351例)，金門縣(172例)，澎湖縣(162例)，連江縣(19例)。

指揮中心指出，今日新增77例本土病例死亡個案，為48例男性、29例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、75例具慢性病史、52例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月1日至10月12日，死亡日期介於9月28日至10月12日。

指揮中心說明，今日新增32例境外移入個案中，為18例男性、14例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自泰國(2例)，紐西蘭及馬來西亞(各1例)移入，另28例感染國家調查中。入境日期介於今年9月14日至10月9日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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