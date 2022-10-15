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徐巧芯爆柯宇綸「燒車偷安全帽」被告　補槍：酒醉仔沒燒會失火？

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲徐巧芯被柯宇綸告公然侮辱。（圖／翻攝自Facebook）

記者崔子柔／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前稱柯宇綸是「偷竊安全帽外加縱火燒車的人」，柯宇綸昨（14）日為此到警局提告公然侮辱和加重誹謗，徐巧芯得知後補槍，「敢用打火機偷安全帽，弄到台北市夜間整排機車被放火燒掉，還好意思告人喔？」

徐巧芯昨在臉書提到陳時中稱他「跟焦糖是同一條船的人」，引來柯宇綸留言說，「松山區選民在此，我認真不想跟你同一條船」，徐巧芯回應，「我也不會想要跟偷竊安全帽外加縱火燒車的人同船欸，那剛剛好」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲▼柯宇綸留言被徐巧芯回擊說小偷縱火，讓他氣到提告。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

柯宇綸昨晚為此到警局提告，隨後發文表示，「十多年前酒醉發現安全帽被拿走，我也拿了別人的安全帽因而造成失火，在下一直深感愧疚沒有閃躲，善盡道歉、賠償、緩刑之後『沒有』留下前科」，「但是妳身為台北市議員，公然惡意指控在下縱火，並且到處留言，就是另外一個層級的事」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲▼柯宇綸報案。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

徐巧芯見狀又發文回應，「柯宇綸要告來告啊！敢用打火機偷安全帽，弄到台北市夜間整排機車被放火燒掉，還好意思告人喔？」，並稱柯宇綸避重就輕說「拿了別人的安全帽導致失火」，但「沒有經過別人同意拿別人東西就是『偷』，沒有去燒最好是會失火啦，你是鑽木取火喔？」

▼徐巧芯回應。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

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