尼莎颱風最快今生成「將同步發海警」　明起致災豪雨炸2區

▲颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

在呂宋島東方海面的熱帶低壓TD23，最快今天生成颱風尼莎（Nesat）。以目前路徑來看，未來將與東北季風產生「共伴效應」，為北部、東半部帶來「致災性降雨」，也因「氣壓梯度」增大，而帶來強風的威脅。

中央氣象局預報員陳伊秀指出，呂宋島東方海面的熱帶低壓TD23，最快今天生成颱風尼莎（Nesat），以目前的路徑來看，有可能生成同時就發佈海警，而且未來會跟東北季風產生「共伴效應」，為北部、東半部帶來「致災性降雨」。

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▲北北基桃宜5縣市發佈大雨特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日熱帶低壓外圍水氣影響，苗栗以北及東半部有局部雨，北部山區、東北部雨勢較大，請注意！中南部山區亦有局部短暫雨的機率。氣象局針對北北基桃宜5縣市發佈大雨特報。

明日、下週一(16、17日)因「共伴效應」，北部、東半部有「致災性」的大量降雨；其他地區有局部雨，局部地區有較大雨勢。台灣附近「氣壓梯度」增大，各海面及陸地，需慎防強風。下週一冷空氣南下，各地氣溫降，北台濕冷，下週二(18日)北部、東半部仍有明顯降雨，中南部降雨停歇，北台濕冷，中南部早晚偏冷；平地最低氣溫降至17度左右。下週三、四(19、20日)天氣漸趨好轉，迎風面仍有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲；下週三北台偏冷，中南部早晚冷；下週四氣溫漸升，各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大。

▼中央氣象局(15日2時)「路徑潛勢預測圖」(左圖)與最新(14日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬(右圖)類似，大致通過巴士海峽，之後略微北偏、再轉西南進入南海。路徑皆存在略偏北接近台灣或略偏南接近呂宋島的「不確定性」。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）