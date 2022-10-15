　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

尼莎颱風最快今生成「將同步發海警」　明起致災豪雨炸2區

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

在呂宋島東方海面的熱帶低壓TD23，最快今天生成颱風尼莎（Nesat）。以目前路徑來看，未來將與東北季風產生「共伴效應」，為北部、東半部帶來「致災性降雨」，也因「氣壓梯度」增大，而帶來強風的威脅。

中央氣象局預報員陳伊秀指出，呂宋島東方海面的熱帶低壓TD23，最快今天生成颱風尼莎（Nesat），以目前的路徑來看，有可能生成同時就發佈海警，而且未來會跟東北季風產生「共伴效應」，為北部、東半部帶來「致災性降雨」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲北北基桃宜5縣市發佈大雨特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日熱帶低壓外圍水氣影響，苗栗以北及東半部有局部雨，北部山區、東北部雨勢較大，請注意！中南部山區亦有局部短暫雨的機率。氣象局針對北北基桃宜5縣市發佈大雨特報。

明日、下週一(16、17日)因「共伴效應」，北部、東半部有「致災性」的大量降雨；其他地區有局部雨，局部地區有較大雨勢。台灣附近「氣壓梯度」增大，各海面及陸地，需慎防強風。下週一冷空氣南下，各地氣溫降，北台濕冷，下週二(18日)北部、東半部仍有明顯降雨，中南部降雨停歇，北台濕冷，中南部早晚偏冷；平地最低氣溫降至17度左右。下週三、四(19、20日)天氣漸趨好轉，迎風面仍有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲；下週三北台偏冷，中南部早晚冷；下週四氣溫漸升，各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大。

▼中央氣象局(15日2時)「路徑潛勢預測圖」(左圖)與最新(14日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬(右圖)類似，大致通過巴士海峽，之後略微北偏、再轉西南進入南海。路徑皆存在略偏北接近台灣或略偏南接近呂宋島的「不確定性」。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

►「船井burner倍熱極纖錠」激殺3折！好好管理體脂肪

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
土耳其礦坑爆炸至少22死！　近50人困地下350公尺
羅友志「不想再談陳時中」爆罵拔麥走人！　中天主播當場哭了
徐巧芯爆柯宇綸「燒車偷安全帽」被告　補槍：酒醉仔沒燒會失火？
獨／遇害馬國女大生「前男友」全程守候　落寞7字惹心疼
尼莎颱風最快今生成！不排除發海警　明起致災豪雨炸2區

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／2歲籃球神童大秀空心球　各角度「單手一扔」秒進框

尼莎颱風最快今生成「將同步發海警」　明起致災豪雨炸2區

「親爸爸一下就買玩具給妳」是危險言論！專家：影響女兒跟異性關係

彰縣吉祥物正式定名「夯吉寶」　網友不服：唯一支持彰東西

影／孫女太吵阿公捂水震撼教育　親媽一聽僅「7字回覆」

「才買千萬房」他炒股今年慘賠400萬　崩潰求救：存款只夠撐3個月

影／兒模仿爸喝酒音超到位　大叔嗓豪邁發「哈」聲

影／短裙妹玩平衡車「謎之狂晃」　朋友笑翻嗆：不要起乩！

影／3歲兒快篩戳鼻子超害怕　邊哭邊自我鼓勵：加油！

周末2地區「致災性降雨」！氣溫轉冷下探1字頭　回暖時間出爐

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

退休老師忍酷熱不裝冷氣　捐出2700萬蓋14座橋！

職棒假球案主謀蔡政宜參選　劉仕傑號召：球迷一起抵制

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

52秒內快步過「2個4線道」　女見旁2線道88秒怒飆髒話

馬國女大生家屬晚間抵台　 弟弟同行處理後事！

高雄水泥車翻落高架橋！　壓傷嬤孫司機當場無心跳

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

影／2歲籃球神童大秀空心球　各角度「單手一扔」秒進框

尼莎颱風最快今生成「將同步發海警」　明起致災豪雨炸2區

「親爸爸一下就買玩具給妳」是危險言論！專家：影響女兒跟異性關係

彰縣吉祥物正式定名「夯吉寶」　網友不服：唯一支持彰東西

影／孫女太吵阿公捂水震撼教育　親媽一聽僅「7字回覆」

「才買千萬房」他炒股今年慘賠400萬　崩潰求救：存款只夠撐3個月

影／兒模仿爸喝酒音超到位　大叔嗓豪邁發「哈」聲

影／短裙妹玩平衡車「謎之狂晃」　朋友笑翻嗆：不要起乩！

影／3歲兒快篩戳鼻子超害怕　邊哭邊自我鼓勵：加油！

周末2地區「致災性降雨」！氣溫轉冷下探1字頭　回暖時間出爐

2022金門海洋藝術季！看完吸睛的裝置藝術　來吃遍6間人氣美食

土耳其礦坑爆炸至少22死！　近50人困地下350公尺

徐巧芯狂酸陳時中「How are you going」講錯　慘被打臉

葫蘆寺廣邀九大宮廟辦祈福繞境　蔡英文、北市三咖督都來了

《一家團圓》父子被雷劈「交換靈魂」　余秉諺變12歲兒…手機自拍嚇瘋

2年前才氣爆！花蓮「佳興冰果店」深夜大火　疑似起火點曝光

悲睹「謝欣穎抱已逝毛孩」痛哭！　王柏傑哽咽：再撐下去只是更痛

瘦子深夜突開罵！爆粗口挺同志　火大嗆廠商「我真的不缺你的錢」

徐巧芯爆柯宇綸「燒車偷安全帽」被告　補槍：酒醉仔沒燒會失火？

萬海為何年年賺錢　亞洲區間航線第四季確實有旺季行情

台男體驗越南辣妹洗頭店　進小房間按摩享雙人服務

生活熱門新聞

「5星座」事業財運旺到年底！加薪、中獎都有份

才買千萬房產　他炒股慘賠400萬

追到手就不愛了！交往前後差最多TOP4

周末致災性降雨　氣溫下探1字頭

尼莎颱風最快今生成　明起致災豪雨炸2區

珍奶界勞斯萊斯一杯200元！橘高校每天一杯超開心

4星座「年底前就想離職」！他還在硬撐：該拿的要拿

颱風恐家門口生成！估「暴風圈驚人」秒發海警　陸警要看2關鍵

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

蘋果手錶「1數值」飆高　他快篩竟2條線

阿公捂水教育孫女　媽反應笑翻網

錢坑越滾越大！中州科大已積欠3個月薪資

逛家樂福「巧遇即期神品」秒掃光！常客羨慕炸

撿到皮夾送派出所！好心男「1原因」被告

更多熱門

相關新聞

北北基宜大雨特報　桑卡颱風最快今生成

北北基宜大雨特報　桑卡颱風最快今生成

受到東北季風影響，迎風面水氣漸增，氣象局針對北北基宜發佈大雨特報。另外桑卡颱風最快今天生成，不過沒有侵台疑慮。至於在關島西方海面的熱帶擾動，預測下週日一會進入南海，跟東北季風形成共伴效應帶來至災性降雨，不可輕忽。

桑卡颱風最快明生成！　共伴效應「致災降雨」炸2區

桑卡颱風最快明生成！　共伴效應「致災降雨」炸2區

超熱鬧！4擾動排排站　這顆恐成颱威脅台灣

超熱鬧！4擾動排排站　這顆恐成颱威脅台灣

桑卡颱風恐生成　帶「共伴效應大量降雨」

桑卡颱風恐生成　帶「共伴效應大量降雨」

今晨17.2℃！恐秋颱+冷空氣夾擊　全台有雨時間曝

今晨17.2℃！恐秋颱+冷空氣夾擊　全台有雨時間曝

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

《哈利波特》海格逝世！享壽72歲

羅友志爆罵拔麥走人！中天主播當場哭了

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

遊戲王作者高橋和希因救人遇難

花蓮知名「佳興冰果店」深夜大火

「5星座」事業財運旺到年底！加薪、中獎都有份

黃大煒心臟衰竭！喝水雙腳變僵硬：像木頭

他買完股票遺忘帳戶　15年後變50倍

小刀親口提「5566不合」就王少偉在鬧

女確診食道癌！醫揪1愛好：很多亞洲人都有

即／蔡壁如：即日起辭去立法委員職務

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

忘記自己長大　7KG貓肉壓扁小白

峮峮11年前MV畫面被挖！　「長髮學生妹超青澀」掀討論

小豬跟愷樂有聯絡　私下和解周揚青

更多

最夯影音

更多
2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！
聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

退休老師忍酷熱不裝冷氣　捐出2700萬蓋14座橋！

退休老師忍酷熱不裝冷氣　捐出2700萬蓋14座橋！

職棒假球案主謀蔡政宜參選　劉仕傑號召：球迷一起抵制

職棒假球案主謀蔡政宜參選　劉仕傑號召：球迷一起抵制

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面