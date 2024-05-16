這一年有2次春節！他嗨喊「放2次年假」　全場狂笑：下輩子唄

▲原PO興奮直呼可以過兩次年。（圖／翻攝自爆廢1公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

也太想放假了吧！有網友狂翻行事曆，發現未來某一年因為適逢「閏正月」，有兩次農曆年，不禁笑呼「年假可以放兩次喔！趁現在趕快規劃年假怎麼放吧！」語氣超興奮。結果仔細一看，年份是「西元2262年」，眾人瞬間哭笑不得，「下輩子唄」、「大概3輩子後看有沒有機會遇到。」

原PO於「爆廢1公社」貼出行事曆截圖，興奮直呼「跟大家公布一個好消息，2262年可以過兩次農曆過年喔！也就是說，年假可以放兩次喔！趁現在趕快規劃年假怎麼放吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從行事曆上可見，1月21日是「農曆正月初一」，2月20日則是「閏正月初一」。不過就算想過，得要等到238年後才有「閏正月」。至於上次的「閏正月」，則發生於1640年2月22日，距今已過384年。

貼文一出，眾人秒吐槽，「274歲了…在異世界了啦」、「首先你要先接受長生不老手術」、「命長一點輪迴三次，命短一點大概要五次」、「2262年你可以在供桌上吃二次過年供品」、「胎都不知道投幾次了」、「做夢比較快，最好讓你放二次年假！閏八月也不見中秋有放假。」

有人則打趣，「X…那年要包兩次紅包給孫子」、「我活到那時候的話，會再回來標記你的」、「我會交代我曾曾孫的，感謝提醒」、「如果有投胎的話，我要在那年當小孩」、「很快！再活238年就到了，到時候真的特休請起來，要放到人生最後一刻。」還有網友tag好友起鬨，「這時間我可以！安排一下澳門」、「先排一下，我們要去哪裡玩？」