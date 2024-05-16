快訊／Toyz媽媽到場送別！「全程低頭遮臉」送兒子入獄

記者鄧木卿、許權毅、陳韻如／台中報導

電競網紅劉偉健（Toyz）販賣大麻菸彈遭判刑4年2個月，16日上午正式報到入獄服刑，可以看見他戴著墨鏡、黑口罩，滿臉愁容現身台中地檢署報到。此外，其媽媽也到場送別，但全程遮住臉並未說話，目送兒子入獄。

▲Toyz報到入獄服刑，媽媽(中間攙扶白衣者)到場送別。（圖／攝影中心）

初步了解，Toyz稍早報到之後，預計將於下午1點上囚車，正式展開為期4年2月的刑期。

▼Toyz報到入獄服刑，媽媽(中)到場送別。（圖／記者鄧木卿攝）