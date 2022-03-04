閨蜜因房租翻臉釀命案　港生家屬來台辦後事可免居檢

▲▼昔日閨蜜如今卻因房租爭吵釀成命案，港籍死者家屬來台辦後事得等10天。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市就讀某大學大二女學生21歲的林女和22歲的龔女，因為同班閨蜜感情甚篤，去年6月合租在逢甲商圈的套房，但住久了竟日生嫌隙，經常為了房租分攤問題而爭吵，林女原本已打算搬出去，不知何故，龔女昨天凌晨突然要求林女立即搬走，2人吵得不可開交，龔女竟持水果刀劃傷林女，自己再畏罪輕生。由於龔女是香港人，校方已通知家屬，但受疫情影響，家人即使來台也要申請專案，否則得等上10天才能辦理後事。

住在高雄的林女和來自香港的龔女是同班閨蜜，2人感情甚篤，去年6月合租在逢甲商圈一間月租12000元的套房，不料閨蜜竟然反目成仇，經常為了房租分攤問題而爭吵，林女早已決定要搬離，但龔女昨天凌晨零點52分突然要求林女立即搬出去，2人大吵，龔女一時情緒不穩，竟拿水果刀劃傷林女，造成虎口、左耳、後頸等處受傷，林女全身是血，狂奔逃出門求救。

警方獲報立即通知救護車將林女送醫，所幸無生命危險，員警接著前往龔女租屋處追查，發現房內門鏈條鎖上，會同消防隊員剪斷鎖鏈進入，赫然發現龔女已經輕生，立即由救護車送往醫院搶救，仍宣告不治。

警方懷疑，龔女知道自己殺傷室友後，一時心慌，不知所措，才會畏罪輕生，原本想透過龔女手機連絡家屬，但手機無法解鎖，只好由校方代為通知，由於正值疫情，家屬即使順利來台也要配合防疫要求才能認屍。

市府表示，目前來台人士不論是適用哪種方案，都要21天才能解禁外出，即使3月7日起實施新方案，也要17天，就是10天居檢，7天自主健康管理，不過如果家屬有向中央流行疫情中心申請專案辦理後事需求，一旦獲准，可免予居檢，若不准，可向地方衛生局申請10天居檢期間，開放4小時（不包括車程）處理相關事宜。