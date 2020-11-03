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防堵女大生命案憾事再發生　宜縣警局：吃案就撤換所長

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▲防堵女大生命案憾事再發生，宜縣警局長謝進賢強調，吃案就撤換所長處分相關幹部。（圖／記者游芳男翻攝）

▲防堵女大生命案憾事再發生，宜縣警局長謝進賢強調，吃案就撤換所長處分相關幹部。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

防堵女大生命案憾事再發生，宜蘭縣長林姿妙3日表示，已要求治安跟教育都要加強。宜蘭縣警局長謝進賢強調，宜警吃案就撤換所長處分相關幹部。

馬國女大生命案震驚全國，宜蘭縣長林姿妙3日表示，除感到非常痛心外，已要求宜縣警察局跟宜蘭教育處，加強管理治安。

宜蘭縣警局長謝進賢指出，縣長對於縣境內校園安全是非常重視，所以第一時間責成警察局跟教育處密切來配合。目前警察局的作為是主動跟教育處長保持密切聯繫。

同時警方跟宜縣119所學校，由各派出所所長，跟各學校聯繫，而且針對學校所有需要協助的項目已經做為很好的協定。另外，警方也針對校園做一個安全總體檢，針對校方安全硬體設備，如監錄系統、照明設備等，做一個體檢，如果有不盡完備會要求改善，若屬於鄉鎮公所就協調鄉鎮市公所，屬於縣政府就協調相關單位改善。

謝進賢說，針對校園周邊安全警方做勤務派遣，增加見警率。而學生上下學，尤其是放學的安全，也做一個維護。並結合民力來做聯合巡守隊，務必要把這工作做好。

謝進賢強調，為來安定民心「我一向要求同仁絕對不可以吃案，有吃案就撤換所長，而且相關幹部也要連帶責任，一定不能吃案」

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