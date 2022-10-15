伊萊克斯極適家居700直立濕拖吸塵器　「淨汙分流」解決清潔痛點

▲現代人生活忙碌，居家打掃講求高效潔淨，伊萊克斯極適家居700直立濕拖吸塵器，業界首創淨汙分流清洗槽，能將乾淨的水與髒水分開，不只做到不弄髒手，地板也不會越拖越髒。新款毛髮截斷吸頭搭配全新的集塵系統，輕踩5-10秒即可截斷吸頭上的毛髮，不需要動手清潔。(採訪撰稿／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者謝婷婷)

記者郭玲綪／採訪報導

現代人生活忙碌，但是居家打掃還是免不了的事情，根據網路調查發現：高達65%的民眾覺得拖地最麻煩的就是一直要洗拖布、以及會弄髒雙手。

上班民眾方先生表示：他習慣掃完地之後還是要拖地，但因為想快速做完家事，常常一桶水拖到底，到底有沒有把地拖乾淨，還是越拖越髒也不曉得。

另外一位許小姐則是透露，他是使用有拖地功能的吸塵器，但令他最困擾的，是每次都要把拖布拆下來用手洗，所以有時候如果懶得洗拖布的話，就會一塊布拖到底，也是越拖越髒。

善用清潔工具可以讓打掃更省力，像是很多人會用吸塵器來避免打掃時灰塵飛揚，但要是遇到長頭髮、或是家裡有養寵物的人，毛髮就會常常卡在吸塵器上面，還得用手拔出來，也是一大困擾。

▲伊萊克斯全新極適家居700直立濕拖吸塵器一次解決居家清潔痛點。（圖／記者謝婷婷攝）

伊萊克斯全新的極適家居700直立濕拖吸塵器對於這些困擾都可以迎刃而解。業界首創「免手洗淨汙分流」清洗方案，以「LED免沾手濕拖吸頭」及「淨汙分流清洗槽」搭配使用，不必弄髒手就能清洗拖布，同時還節省手洗拖布的時間跟體力，更重要的是淨汙洗衣槽能把乾淨的水跟汙水分開，不用擔心髒汙會擴散到家中各處地板，造成二次汙染。

▲伊萊克斯全新極適家居700直立濕拖吸塵器業界首創「免手洗淨汙分流」清洗方案，淨汙分流清洗槽能把乾淨的水跟汙水分開，避免地越拖越髒。（圖／記者謝婷婷攝）

伊萊克斯產品主任林佳民指出：使用極適家居伊萊克斯全新的700直立濕拖吸塵器，只要將LED免沾手濕拖吸頭放在清洗槽上，輕壓等待20-30秒，就能將超細纖維清潔布上的髒污徹底洗淨並且刮乾，完全不弄髒手。

▲▼伊萊克斯全新極適家居700直立濕拖吸塵器新款的「毛髮截斷吸頭」，輕踩5-10秒即可截斷吸頭上的毛髮，不必用手清潔。（圖／記者謝婷婷攝）

另外極適家居700直立濕拖吸塵器還配備了新款的「毛髮截斷吸頭」，整體吸力提升20%，搭配全新的集塵系統輕踩5-10秒即可截斷吸頭上的毛髮，不需要用手去清潔，解決一般消費者使用吸塵器遇到的困擾。而「拋光滾刷吸頭」，可強力吸除各種髒汙，針對木地板、磁磚等硬質地面縫隙擁有7倍集塵效果，乾淨程度近似於拋光效果。

▲伊萊克斯全新極適家居700直立濕拖吸塵器全套配件，讓居家清潔高效潔淨。（圖／記者謝婷婷攝）

高效潔淨是現在消費者居家清潔的重點，伊萊克斯極適家居700直立濕拖吸塵器擁有輕手感的低重心和自主站立設計，讓使用者更方便使用及收納。10/1起到至2/31止，除了全套吸頭和配備之外還加送汙污分流清洗槽，讓居家清潔變得更舒適更輕鬆。